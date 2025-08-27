Rishi Panchami 2025 Date and Time Pooja Vidhi Kab hai Rishi Panchami Upay कल है ऋषि पंचमी, जानें पूजा विधि, उपाय व मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कल है ऋषि पंचमी, जानें पूजा विधि, उपाय व मुहूर्त

Rishi Panchami 2025 Date and Time: इस साल 28 अगस्त के दिन ऋषि पञ्चमी है। ऋषि पञ्चमी का पर्व सप्त ऋषियों अर्थात सात ऋषियों को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से परिवार में सुख-समृद्धि आती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 06:15 PM
Rishi Panchami 2025, कल है ऋषि पंचमी: हर साल हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी के बाद ऋषि पञ्चमी मनाई जाती है। इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पञ्चमी तिथि के दिन ऋषि पञ्चमी का पर्व मनाया जाएगा। इस साल 28 अगस्त के दिन ऋषि पञ्चमी है। ऋषि पञ्चमी का पर्व सप्त ऋषियों अर्थात सात ऋषियों को समर्पित है। इस दिन सप्त ऋषियों- कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि, और विश्वामित्र की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से परिवार में सुख-समृद्धि आती है। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी का पूजा मुहूर्त, विधि व उपाय-

ऋषि पंचमी मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 27 अगस्त को शाम 03:44 मिनट पर होगा और 28 अगस्त, 2025 को सायं 05:56 मिनट पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार, 28 अगस्त को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाएगा।

पूजा-विधि

इस दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर सप्त ऋषियों की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर उनके सामने दीप जलाकर पूजा-अर्चना करें। पूजा में पंचामृत, पुष्प, चंदन, धूप-दीप और विभिन्न प्रकार के फल-फूल अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान ऋषियों की आरती व मंत्रों का जाप किया जाता है। व्रत कथा सुनी जाती है। इसके साथ ही कुछ लोग निर्जला या फलाहार व्रत रखते हैं। दिनभर भगवान के साथ सप्त ऋषियों का ध्यान करते हैं।

उपाय- सप्त ऋषियों की प्रतिमा बनाकर ऋषि पंचमी के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है।

मंत्र

  • कश्यपोत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोय गौतम:।
  • जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषय: स्मृता:।।
  • गृह्णन्त्वर्ध्य मया दत्तं तुष्टा भवत मे सदा।।

महत्व- ऋषि पंचमी का व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋषि पंचमी के इस पावन अवसर पर सभी भक्तजन अपने मन को पवित्र और सच्ची आस्था से ऋषियों की पूजा करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

