अगले 8 महीने 7 राशियों पर प्यार और पैसे की बारिश, उदय शुक्र का असर
Rise of Venus Gochar Shukra Rashifal 2026 : शुक्र लगभग 8 महीने के टाइम पीरियड के दौरान उदय अवस्था में ही रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह की ये चाल कुछ राशियों के लिए अच्छे और लाभदायक मौके लेकर आएगी।
Rise of Venus Gochar Shukra : शुक्र का गोचर ज्यादातर राशियों के लिए अच्छी खबर लेकर आता है। शुक्र के एक्टिव रहने से मेष समेत 12 राशियों की लाइफ में कई बदलाव हो सकते हैं। इस साल अक्टूबर माह से शुक्र उदय अवस्था में हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, प्रेम और वैभव के दाता शुक्र का उदय गोचर साल 2027 में 21 जुलाई के दिन तक होगा। ऐसे में शुक्र इस टाइम पीरियड के दौरान उदय अवस्था में ही रहेंगे। शुक्र ग्रह की ये चाल कुछ राशियों के लिए अच्छे और लाभदायक मौके लेकर आएगी। आइए पंडित जी से जानते हैं 8 महीने तक शुक्र के उदय चाल में गोचर करने से किन राशियों की किस्मत रंग ला सकती है।
अगले 8 महीने 7 राशियों पर प्यार और पैसे की बारिश, उदय शुक्र का असर
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र के उदय चाल में गोचर करने से सात राशियों के लिए समय फायदेमंद रहने वाला है।
1- मिथुन राशि के जातकों के लिए उदय शुक्र कैसे साबित होंगे?
उदय शुक्र मिथुन राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव साबित होंगे। शुक्र की चाल से आपकी लव लाइफ बेहतरीन रहने वाली है। धन के मामले में आप लाभ कमाएंगे।
2- मकर राशि के जातकों के लिए उदय शुक्र कैसे साबित होंगे?
उदय शुक्र मकर राशि के जातकों के लिए उत्तम साबित होंगे। प्रेम और प्यार के मामले में आपको प्रॉफिट होगा। धन वृद्धि के योग बन रहे हैं।
3- मेष राशि के जातकों के लिए उदय शुक्र कैसे साबित होंगे?
उदय शुक्र मेष राशि के जातकों के लिए लाभदायक साबित होंगे। आपको कोई लाभदायक डील मिल सकती है। लव की बात करें तो सिंगल्स की लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है।
4- कन्या राशि के जातकों के लिए उदय शुक्र कैसे साबित होंगे?
उदय शुक्र कन्या राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। धन के रुके हुए मामले आगे बढ़ेंगे। प्रेम जीवन में आ रही अड़चने दूर होगी।
5- कर्क राशि के जातकों के लिए उदय शुक्र कैसे साबित होंगे?
उदय शुक्र कर्क राशि के जातकों के लिए शानदार साबित होंगे। आपकी लव लाइफ शानदार रहने वाली है। पैसों के मामले में आपको फायदा होगा।
6- धनु राशि के जातकों के लिए उदय शुक्र कैसे साबित होंगे?
उदय शुक्र धनु राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित होंगे। आपकी मैरिड लाइफ की दिक्कतें कम होंगी। कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है।
7- तुला राशि के जातकों के लिए उदय शुक्र कैसे साबित होंगे?
उदय शुक्र तुला राशि के जातकों के लिए शुभ साबित होंगे। कला में आपकी रुचि बढ़ेगी। फाइनेंशियल तौर पर आप गुड न्यूज पा सकते हैं। लव लाइफ की तकलीफें धीरे-धीरे दूर होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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