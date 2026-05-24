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30 जून तक इन राशियों को होगा फायदा ही फायदा, उदय बुध बना देंगे मालामाल

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rise Mercury Rashifal Budh Gochar 2026 : जब भी बुध ग्रह का उदय होता है, तो इसका सीधा असर सभी राशियों के जीवन पर पड़ता है। बुध ग्रह के शुभ प्रभाव से कुछ विशेष राशियों के बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं।   

30 जून तक इन राशियों को होगा फायदा ही फायदा, उदय बुध बना देंगे मालामाल

Rise Mercury Rashifal Budh Gochar, बुध गोचर : ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, कम्यूनिकेशन, बिजनेस, लॉजिक और धन का कारक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस समय बुध उदित अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 30 जून तक बुध इसी अवस्था में विराजने वाले हैं। जब भी बुध ग्रह का उदय होता है, तो इसका सीधा असर सभी राशियों के जीवन पर पड़ता है। बुध के शुभ प्रभाव से कुछ विशेष राशियों के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और उन्हें करियर से लेकर आर्थिक जीवन तक में बड़ी खुशखबरी मिलती है। आइए जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन्हें बुध के उदय होने से सबसे ज्यादा लाभ और अच्छी खबर मिलने वाली है-

30 जून तक इन राशियों को होगा फायदा ही फायदा, उदय बुध बना देंगे मालामाल

मिथुन राशि

बुध मिथुन राशि के स्वामी ग्रह हैं। इसलिए इनका उदय होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

  • लंबे समय से रुके हुए काम अचानक स्पीड पकड़ेंगे।
  • नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं।
  • व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
  • धन का आगमन बढ़ेगा और पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

कन्या राशि

कन्या भी बुध की ही राशि है। बुध का उदय आपके जीवन में सकारात्मकता और मानसिक शांति लेकर आएगा।

  • सेहत में सुधार होगा और कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी।
  • आपकी फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी।
  • परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और कोई मांगलिक कार्य तय हो सकता है।

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सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए बुध का उदय आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाला है।

  • संपत्ति या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है।
  • अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो जबरदस्त मुनाफा होगा।
  • नौकरी में सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा।
  • आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी शानदार रहेंगी कि आप अपनी बातों से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेंगे।

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धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए बुध का उदय भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा।

  • शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
  • विदेशी स्रोतों या लंबी दूरी की यात्राओं से धन लाभ के योग बनेंगे।
  • निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा।
  • जीवनसाथी के साथ चल रहे मतभेद दूर होंगे और प्रेम बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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