पूजा घर में किस भगवान को सबसे पहले चढ़ाना चाहिए फूल? जान लें सही नियम

संक्षेप: नियमित रूप से पूजा-पाठ करना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। क्या आप जानते हैं कि नियम के अनुसार कौन से देवता को सबसे पहले फूल चढ़ाना चाहिए। अगर नहीं तो नीचे विस्तार से जानें कि आखिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है?

हिंदू धर्म में रोजाना पूजा-पाठ करने का विशेष महत्व होता है। घर में नियमित रूप से पूजा-पाठ करना लगभग हर जगह की परंपरा है। जब हम मंदिर जाते हैं तो कई तरह की चीजें सोचते हैं कि किस भगवान के पास पहले प्रसाद चढ़ाना है या फिर हर एक चीज को लेकर काफी कुछ सोचते हैं। ठीक इसी तरह पूजा घर में भी हमें कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, आरती थाली को कहां रखना है या फिर पूजा करने का सही तरीका क्या है? इसके साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि पूजा घर में सबसे पहले किस भगवान को फूल चढ़ाना चाहिए? अगर हर एक चीज का ध्यान रखा जाए तो पूजा को सही माना जाता है।

सबसे पहले करें इनकी पूजा मान्यता के हिसाब से पूजा घर में सबसे पहले गणेश भगवान को पूजना चाहिए और उन्हें ही सबसे पहले फूल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ही बाकी देवी-देवताओं को पूजना चाहिए। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है जो किसी भी काम में बाधा नहीं आने देते हैं। ऐसे में उनकी पूजा सबसे पहले करनी चाहिए और उन्हें ही सबसे पहले पूजा के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा पूजा घर में आप सबसे पहले भोग भी भगवान गणेश को ही लगाएं। नियम अनुसार भगवान गणेश के बाद ही बाकी लोगों का भोग लगना चाहिए।

रखें इस बात का ध्यान ध्यान रखें कि पूजा घर में हमेशा पंचदेव की मूर्तियां जरूर होनी चाहिए। बता दें कि पंचदेवों में भगवान गणेश, शिवजी, मां दुर्गा, विष्णु जी और सूर्यदेव आते हैं। इन लोगों की पूजा हर मांगलिक कार्य में होता है। विष्णुजी के साथ मां लक्ष्मी हमेशा रहती हैं तो उन्हें भी पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए। ये तो रहे पूजा के नियम। इसके साथ ही आप मंदिर की समय-समय पर सफाई नियमित जरूर करें। हर दिन पूजा से पहले मंदिर को एक बार साफ कर लेना चाहिए। साथ ही पूजा में चढ़ाए गए फूल को हमेशा शाम को ही हटा देना चाहिए। ज्यादा देर रखे हुए फूल या फिर सूखे हुए फूल घर में नेगेटिविटी लेकर आते हैं।