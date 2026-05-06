कारोबार में चाहते हैं तरक्की, तो जान लीजिए बुध ग्रह को मजबूत करने के उपाय
यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर होता है, तो उसे बातचीत, निर्णय लेने और कारोबार में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि बुध के कमजोर होने पर कौन-कौन सी समस्याएं आती हैं और किन उपायों से इसे मजबूत किया जा सकता है।
ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि और वाणी का कारक माना जाता है, इसलिए इसे ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है। यह ग्रह समझदारी, संवाद क्षमता, व्यापार, त्वचा और मित्रता से जुड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर होता है, तो उसे बातचीत, निर्णय लेने और कारोबार में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, मजबूत बुध व्यक्ति को तेज बुद्धि, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और करियर व बिजनेस में सफलता दिलाता है। चलिए जानते हैं कि बुध के कमजोर होने पर कौन-कौन सी समस्याएं आती हैं और किन उपायों से इसे मजबूत किया जा सकता है।
17 साल चलती है बुध की महादशा
ज्योतिष के अनुसार हर ग्रह की एक निश्चित महादशा होती है, और बुध की महादशा लगभग 17 साल तक चलती है। इस दौरान व्यक्ति के जीवन पर बुध का गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कुंडली में बुध वक्री अवस्था में हों, तो कई बार अपेक्षित अच्छे परिणाम नहीं मिलते। हालांकि, जब गोचर के दौरान बुध वक्री होते हैं, तब वे कुछ स्थितियों में शुभ फल भी दे सकते हैं। वहीं, यदि बुध मीन राशि में स्थित हों, तो उन्हें नीच माना जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह स्थिति भी व्यक्ति को विशेष फल दे सकती है।
बुध ग्रह कमजोर होने के लक्षण
1. याददाश्त कमजोर हो सकती है, बातों को जल्दी भूलने की आदत बन जाती है।
2.बोलने में दिक्कत जैसे हकलाना, तुतलाना या सही शब्द न चुन पाना।
3. फैसले लेने में कमजोरी, बार-बार गलत निर्णय लेना और कंफ्यूजन में रहना।
4. बिना वजह ज्यादा तनाव या चिंता महसूस होना।
5. कारोबार, खासकर कम्युनिकेशन या व्यापार से जुड़े कामों में नुकसान होना।
6. त्वचा या नसों से जुड़ी समस्याएं जैसे एलर्जी या हाथ-पैर सुन्न होना।
7. दूसरों से ठीक से बात न कर पाना या गलतफहमियां होना।
8. पढ़ाई में मन न लगना या चीजें समझने में परेशानी।
9. व्यक्तित्व में नीरसता आ जाना और आत्मविश्वास कम होना।
बुध ग्रह को मजबूत करने के उपाय
रोजाना या खासकर बुधवार को बुध बीज मंत्र “ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः” या “ॐ गण गणपतये नमः” का कम से कम 108 बार जप करें।
बुधवार का व्रत रखें और इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनें, हरी चीजों का सेवन करें और तुलसी की पूजा करें।
इस दिन हरा मूंग, हरी सब्जियां, हरे वस्त्र या चूड़ियां दान करना शुभ माना जाता है।
भगवान गणेश को दूर्वा (हरी घास), पान या तुलसी अर्पित करें।
पन्ना रत्न धारण किया जा सकता है, लेकिन इसे पहनने से पहले किसी जानकार ज्योतिष से सलाह जरूर लें।
गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे भी बुध मजबूत होता है।
अपनी वाणी और व्यवहार को अच्छा रखें, सच बोलें और चुगली से दूर रहें।
विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी लाभकारी माना जाता है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
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