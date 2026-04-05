कुलदेवता को प्रसन्न करने के लिए आजमाएं ये उपाय, घर में बढ़ेगी सुख-समृद्धि
अगर कुलदेवता नाराज होते हैं, तो इसका असर हमारे परिवार पर भी देखने को मिलता है। घर में बात-बात पर कलेश बढ़ना, लगातार धन हानि होना या परिवार के सदस्यों का बार-बार बीमार होना। चलिए जानते हैं कुल देवता को मानाने के लिए कौन-कौन से उपाय करें।
हिंदू धर्म में कुलदेवता का विशेष महत्व है। हर परिवार के अपने कुलदेवता होते हैं, जिनका घर में एक विशेष स्थान होता है या फिर गांव में मंदिर होता है। मान्यता है कि कुलदेवता की नियमित पूजा-पाठ करने और उनसे जुड़ी परंपराओं का सही तरीके से पालन करने से परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है। अगर कुलदेवता नाराज होते हैं, तो इसका असर हमारे परिवार पर भी देखने को मिलता है। घर में बात-बात पर कलेश बढ़ना, लगातार धन हानि होना या परिवार के सदस्यों का बार-बार बीमार होना। चलिए जानते हैं कुल देवता को मानाने के लिए कौन-कौन से उपाय करें।
कौन होते हैं कुल देवता
हिन्दू परंपरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी देवी-देवता या ऋषि परंपरा से जुड़ा माना जाता है, जिनकी पूजा उनके पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं। कुलदेवी या कुलदेवता उस परिवार के वंश और गोत्र से जुड़े होते हैं और उसी गोत्र या समुदाय के अन्य लोगों को भी एक सूत्र में बांधते हैं। इस तरह एक ही जाति, गोत्र या समूह के लोगों का एक साझा कुलदेवी या कुलदेवता होता है, जिनके लिए मंदिर स्थापित किया जाता है और वहां नियमित पूजा-अर्चना की जाती है। यदि लोग अपने मूल स्थान से दूर भी बस जाएं, तो भी समय-समय पर वे उस मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाते हैं।
कुल देवता के नाराज होने के लक्षण
- अगर नौकरी, व्यापार, पढ़ाई या विवाह जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार प्रयास करने के बावजूद अपेक्षित सफलता न मिलना, कुलदेवता की नाराजगी का प्रमुख संकेत माना जाता है।
- अगर बीमारी बार-बार पीछा नहीं छोड़ती है, तब माना जाता है कि कुलदेवता नाराज हैं।
- विवाह और वैवाहिक जीवन में अड़चनें आने लगे, तो यह संकेत कुल देवता के नाराज होने की है।
- घर में बिना वजह झगड़े होना, गुस्सा बढ़ना, आपसी दूरी आना या मन कमजोर लगना, ये सब कुलदेवता के नाराज होने के संकेत माने जाते हैं।
-अगर बच्चों को बार-बार नींद में डर लगना, घबराहट होना या उनकी नींद बार-बार टूटना शुरू हो जाए, तो इसे कुलदेवता की नाराजगी का संकेत माना जाता है।
कुलदेवता को प्रसन्न करने के उपाय
- नियमित रूप से कुलदेवता की पूजा-अर्चना करें
- हर साल कुलदेवता के नाम से विशेष अनुष्ठान या हवन करवाएं
- मंगलवार या शनिवार को गणेश जी और कुलदेवता की संयुक्त पूजा करें
- यदि नाराजगी के संकेत मिलें, तो पूरा परिवार मिलकर कुलदेवता के नाम का जाप करें
- घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक चिन्ह या कुलदेवता का चित्र लगाएं
- पूजा के समय साफ-सफाई और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखें
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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