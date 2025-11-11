Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Religion resonates deeply with the mind
मन की गहराई से गूंजे धर्म

मन की गहराई से गूंजे धर्म

Tue, 11 Nov 2025 12:49 PM दलाई लामा
आध्यात्मिकता के दो स्तर होते हैं। एक स्तर हमारे धार्मिक विश्वास से जुड़ा है। इस संसार में अनेक तरह के लोग, अनेक तरह की स्थितियां हैं। यहां सात अरब लोग हैं। एक तरह से मुझे लगता है कि हमारे यहां सात अरब धर्म होने चाहिए, क्योंकि इतने विभिन्न तरह के विन्यास मौजूद हैं।

मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अलग आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए, जो उसके अपने मानसिक विन्यास, स्वाभाविक रुझान, चित्त प्रकृति, मत, परिवार और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार हो।

उदाहरण के लिए, बौद्ध भिक्षु होने के नाते, मुझे बौद्ध धर्म सबसे अनुकूल लगता है। मेरे अपने लिए, बौद्ध धर्म सबसे अच्छा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि बौद्ध धर्म सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह साफ बात है। यह निश्चित भी है। यदि मैं सोचूं कि बौद्ध धर्म ही सबके लिए अच्छा है, तो यह मूर्खता होगी, क्योंकि अलग-अलग लोगों की सोच अलग होती है, इसलिए विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न धर्मों की जरूरत है।

मुझे लगता है, यदि एक ही धर्म होगा, तो वह कुछ समय के बाद अधिक लोगों को लाभ नहीं दे सकेगा। धर्म का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को पोषित करना है। मुझे लगता है कि हम धर्मों की विविधता पर खुश होकर उनकी विभिन्नता के लिए गहरी अभिरुचि विकसित कर सकते हैं। कुछ लोगों को यहूदीवाद, कुछ को ईसाई धर्म, तो कुछ को इस्लाम अच्छा लग सकता है, इसलिए हमें विश्व की सभी विभिन्न मुख्य धार्मिक परंपराओं का आदर करना चाहिए।

ये सभी धर्म मानवता के हित में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इन सभी का उद्देश्य व्यक्ति को खुशी देना और संसार को बेहतर जगह बनाना है। मेरे खयाल से संसार को बेहतर स्थान बनाने के लिए यह जरूरी है कि उस धर्म का प्रशिक्षु व्यक्ति अपने धर्म की शिक्षाओं का निष्ठा से अभ्यास करे। व्यक्ति कहीं भी रहे, उसे धार्मिक शिक्षाओं को जीवन में ढालने की जरूरत होती है, क्योंकि वे भीतरी ताकत का स्रोत होती हैं। व्यक्ति को धर्म के विचारों की गहन समझ भी विकसित करनी चाहिए और यह सिर्फ बौद्धिक स्तर पर नहीं, बल्कि मन की गहराई से किया जाना चाहिए, ताकि यह व्यक्ति के भीतरी अनुभवों का हिस्सा बन सके।

