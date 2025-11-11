मन की गहराई से गूंजे धर्म

संक्षेप: मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अलग आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए, जो उसके अपने मानसिक विन्यास, स्वाभाविक रुझान, चित्त प्रकृति, मत, परिवार और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार हो। मुझे लगता है, यदि एक ही धर्म होगा, तो वह कुछ समय के बाद अधिक लोगों को लाभ नहीं दे सकेगा।

आध्यात्मिकता के दो स्तर होते हैं। एक स्तर हमारे धार्मिक विश्वास से जुड़ा है। इस संसार में अनेक तरह के लोग, अनेक तरह की स्थितियां हैं। यहां सात अरब लोग हैं। एक तरह से मुझे लगता है कि हमारे यहां सात अरब धर्म होने चाहिए, क्योंकि इतने विभिन्न तरह के विन्यास मौजूद हैं।

उदाहरण के लिए, बौद्ध भिक्षु होने के नाते, मुझे बौद्ध धर्म सबसे अनुकूल लगता है। मेरे अपने लिए, बौद्ध धर्म सबसे अच्छा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि बौद्ध धर्म सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह साफ बात है। यह निश्चित भी है। यदि मैं सोचूं कि बौद्ध धर्म ही सबके लिए अच्छा है, तो यह मूर्खता होगी, क्योंकि अलग-अलग लोगों की सोच अलग होती है, इसलिए विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न धर्मों की जरूरत है।

मुझे लगता है, यदि एक ही धर्म होगा, तो वह कुछ समय के बाद अधिक लोगों को लाभ नहीं दे सकेगा। धर्म का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को पोषित करना है। मुझे लगता है कि हम धर्मों की विविधता पर खुश होकर उनकी विभिन्नता के लिए गहरी अभिरुचि विकसित कर सकते हैं। कुछ लोगों को यहूदीवाद, कुछ को ईसाई धर्म, तो कुछ को इस्लाम अच्छा लग सकता है, इसलिए हमें विश्व की सभी विभिन्न मुख्य धार्मिक परंपराओं का आदर करना चाहिए।