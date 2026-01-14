जाप माला में क्यों होते हैं 108 दाने? सूर्य और शिवजी से जुड़ा है कनेक्शन

संक्षेप: क्या आपने कभी सोचा है कि रुद्राक्ष की माला में हमेशा 108 दाने क्यों होते हैं? या नाम जाप 108 बार ही क्यों होता है? नीचे विस्तार से जानें इन सवालों के जवाब…

हिंदू धर्म में 108 नंबर को बेहद ही खास माना जाता है। पूजा हो या फिर कोई विशेष मंत्र जाप या फिर भगवान के नाम का स्मरण करना हो, हर जगह 108 संख्या की बात होती है। ये नंबर ऐसे ही नहीं है बल्कि इसके पीछे कई राज छिपे हैं, जिनका संबंध हमारी परंपरा से है। हिंदू धर्म की मान्यताओं की मानें तो 108 के हर एक अंक का विशेष महत्व है। इसे नीचे विस्तार से समझिए। साथ ही जानिए कि 108 से शिवजी और सूर्य का संबंध किस तरह से है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शिवजी से है गहरा कनेक्शन ज्योतिषीय गणना के आधार पर 108 में से 1 नंबर ये दर्शाता है कि हम सभी के भगवान एक ही हैं, भले ही उनका रूप अलग-अलग हो। साथ 0 उस सत्य को दर्शाता है जो निराकार है। वहीं 8 पंचतत्वों के साथ-साथ अंंहकार, मन और हमारी बुद्धि को दर्शाता है। शिवजी का संबंध 108 नंबर से बहुत ही गहरा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिवजी बाल रूप में प्रकट होकर रोने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत करने के लिए कई अलग-अलग नाम से 108 बार बुलाया और हर नाम के साथ शिवजी शांत हो जाते थे। तभी से उनके 108 नाम भी बने। उनके तांडव में भी 108 तरह की मुद्राएं होती हैं। वहीं उनकी रुद्राक्ष की माला में भी 108 दाने होते हैं।

सूर्यदेव और 108 का कनेक्शन शिवजी की तरह ही सूर्यदेव के साथ भी 108 नंबर का गहरा कनेक्शन माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य की कुल 2 लाख 16 हजार कलाएं होती हैं। ऐसे में अगर उत्तरायण और दक्षिणायन को अलग-अलग किया जाए ये संख्या 1 लाख 8 हजार हो जाती हैं। देखा जाए तो इस संख्या में भी 108 है। माना जाता है कि जब हम 108 बार जाप करते हैं तो इसकी मदद से हम सूर्य की ऊर्जा से भी जुड़ने लगते हैं। ये सदियों से हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है और इसी वजह से इस अंक का पूजा-पाठ में खास महत्व होता है।