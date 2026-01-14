Hindustan Hindi News
जाप माला में क्यों होते हैं 108 दाने? सूर्य और शिवजी से जुड़ा है कनेक्शन

संक्षेप:

क्या आपने कभी सोचा है कि रुद्राक्ष की माला में हमेशा 108 दाने क्यों होते हैं? या नाम जाप 108 बार ही क्यों होता है? नीचे विस्तार से जानें इन सवालों के जवाब…

Jan 14, 2026 03:36 pm IST
हिंदू धर्म में 108 नंबर को बेहद ही खास माना जाता है। पूजा हो या फिर कोई विशेष मंत्र जाप या फिर भगवान के नाम का स्मरण करना हो, हर जगह 108 संख्या की बात होती है। ये नंबर ऐसे ही नहीं है बल्कि इसके पीछे कई राज छिपे हैं, जिनका संबंध हमारी परंपरा से है। हिंदू धर्म की मान्यताओं की मानें तो 108 के हर एक अंक का विशेष महत्व है। इसे नीचे विस्तार से समझिए। साथ ही जानिए कि 108 से शिवजी और सूर्य का संबंध किस तरह से है?

शिवजी से है गहरा कनेक्शन

ज्योतिषीय गणना के आधार पर 108 में से 1 नंबर ये दर्शाता है कि हम सभी के भगवान एक ही हैं, भले ही उनका रूप अलग-अलग हो। साथ 0 उस सत्य को दर्शाता है जो निराकार है। वहीं 8 पंचतत्वों के साथ-साथ अंंहकार, मन और हमारी बुद्धि को दर्शाता है। शिवजी का संबंध 108 नंबर से बहुत ही गहरा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिवजी बाल रूप में प्रकट होकर रोने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत करने के लिए कई अलग-अलग नाम से 108 बार बुलाया और हर नाम के साथ शिवजी शांत हो जाते थे। तभी से उनके 108 नाम भी बने। उनके तांडव में भी 108 तरह की मुद्राएं होती हैं। वहीं उनकी रुद्राक्ष की माला में भी 108 दाने होते हैं।

सूर्यदेव और 108 का कनेक्शन

शिवजी की तरह ही सूर्यदेव के साथ भी 108 नंबर का गहरा कनेक्शन माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य की कुल 2 लाख 16 हजार कलाएं होती हैं। ऐसे में अगर उत्तरायण और दक्षिणायन को अलग-अलग किया जाए ये संख्या 1 लाख 8 हजार हो जाती हैं। देखा जाए तो इस संख्या में भी 108 है। माना जाता है कि जब हम 108 बार जाप करते हैं तो इसकी मदद से हम सूर्य की ऊर्जा से भी जुड़ने लगते हैं। ये सदियों से हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है और इसी वजह से इस अंक का पूजा-पाठ में खास महत्व होता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
