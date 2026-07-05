रविवार के दिन ना करें ये गलतियां, वरना सूर्य देव की नाराजगी से बढ़ सकती हैं परेशानियां

रविवार के दिन ना करें ये गलतियां, वरना सूर्य देव की नाराजगी से बढ़ सकती हैं परेशानियां
रविवार के दिन ये गलतियां ना करें, वरना सूर्य देव नाराज हो सकते हैं। जानिए रविवार को क्या नहीं करना चाहिए, वास्तु दोष से कैसे बचें और सूर्य देव की कृपा कैसे पाएं। सही उपाय और नियमों के साथ घर में सुख-समृद्धि बढ़ाने के उपाय इस लेख में पढ़ें।
रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन सूर्य की उपासना करने से आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सफलता में वृद्धि होती है। लेकिन कुछ गलतियां अनजाने में कर दी जाएं, तो सूर्य की कृपा कम हो सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार को कुछ कामों से बचना चाहिए, जिससे सूर्य की स्थिति कुंडली में मजबूत बनी रहे और व्यक्ति को सकारात्मक फल मिले।
रविवार को इन रंगों के कपड़े ना पहनें
रविवार के दिन काले या नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ये रंग नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं और सूर्य की तेजस्वी शक्ति को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, रविवार को ऐसे रंग के कपड़े पहनने से आत्मविश्वास कम होता है और दिनभर थकान महसूस होती है। इसके बजाय लाल, पीला, केसरी या सफेद रंग के कपड़े पहनें। इन रंगों से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, ऊर्जा बढ़ती है और अटके काम बनने लगते हैं।
बाल, दाढ़ी या नाखून ना काटें
रविवार को बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना या नाखून काटना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से सूर्य की स्थिति कुंडली में कमजोर पड़ती है। इससे आत्मविश्वास घटता है, निर्णय लेने में कठिनाई होती है और स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर जरूरी हो तो इन कामों को दूसरे दिन कर लें। रविवार को सूर्य देव की पूजा पर ध्यान केंद्रित करें, इससे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
खट्टी चीजें और काली उड़द से बचें
रविवार के दिन खट्टी चीजें जैसे इमली, नींबू, दही आदि और काली उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इनसे सूर्य की ऊर्जा प्रभावित होती है। इससे पाचन संबंधी समस्या, चिड़चिड़ापन और करियर में रुकावट आ सकती है। इस दिन सात्विक और मीठा भोजन करें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है।
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सूर्य देव के 12 नामों का जाप करें
रविवार को सूर्य देव के 12 नामों का जाप करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये नाम हैं - आदित्य, सूर्य, रवि, पूषा, दिनेश, सावित्री, प्रभाकर, मित्र, उषाकर, भानु, दिनमणि और मार्तंड। सुबह इन नामों का उच्चारण करें। इससे पिता से संबंध मजबूत होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।
रविवार को इन बातों का ध्यान रखें
रविवार का दिन आराम और सूर्य उपासना का है। इस दिन ज्यादा शारीरिक मेहनत या विवाद से बचें। घर को साफ रखें, सूर्य को जल अर्पित करें और लाल चंदन लगाएं। इन छोटी-छोटी बातों से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। रविवार को की गई गलतियों से बचकर आप अपनी किस्मत को मजबूत बना सकते हैं।
रविवार के दिन इन नियमों का पालन कर आप सूर्य देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य देव के 12 नामों का जाप करने से जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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