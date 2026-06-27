रविवार को गलती से ना करें ये 5 काम, सूर्य देव के नाराज होने से उठाना पड़ेगा नुकसान
रविवार को गलती से ये 5 काम ना करें, वरना सूर्य देव नाराज हो सकते हैं। यात्रा, नमक, बाल कटवाना, कपड़ों का रंग और अन्य महत्वपूर्ण नियम जानिए। सूर्य देव की कृपा बनाए रखने और नुकसान से बचने के लिए ये वास्तु और ज्योतिषीय सावधानियां जरूर पढ़ें।
हिंदू धर्म में हर दिन किसी ना किसी देवता को समर्पित माना जाता है। रविवार का दिन सूर्य देव की आराधना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। उनकी कृपा से व्यक्ति को स्वास्थ्य, सम्मान, यश और समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन रविवार के दिन कुछ काम गलती से भी करने से सूर्य देव नाराज हो सकते हैं, जिससे जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं।
रविवार को सूर्य देव की पूजा का महत्व
रविवार का दिन सूर्य देव की उपासना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन सूर्य की आराधना करने से व्यक्ति को तेज, ऊर्जा और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर इस दिन कुछ निषिद्ध काम किए जाएं, तो सूर्य की कृपा कम हो जाती है। इसलिए रविवार को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि सूर्य देव प्रसन्न रहें और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहे।
पश्चिम या वायव्य दिशा में यात्रा ना करें
रविवार के दिन पश्चिम और वायव्य दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन इन दिशाओं में दिशाशूल लगता है। अगर किसी अनिवार्य कारण से यात्रा करनी ही पड़े तो घर से निकलने से पहले दलिया, घी या पान अवश्य खा लें। इससे यात्रा में आने वाली बाधाएं कम हो सकती हैं।
तांबे की चीजें बेचने से बचें
रविवार के दिन तांबे से बनी हुई वस्तुएं या सूर्य देव से संबंधित कोई भी चीज बेचना नहीं चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है। इससे स्वास्थ्य, सम्मान और आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस दिन खरीद-बिक्री के काम को टालना ही बेहतर होता है।
नीले या काले रंग के कपड़े ना पहनें
रविवार के दिन नीले, काले, कत्थई या इन रंगों से मिलते-जुलते कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इन रंगों को सूर्य देव को अशुभ माना जाता है। इस दिन हल्के, उज्ज्वल और गेरू रंग के कपड़े पहनना शुभ फल देता है। सही रंग चुनने से सूर्य की कृपा बनी रहती है और दिन शुभ रहता है।
नमक ना खाएं और बाल ना कटवाएं
रविवार के दिन खासकर सूर्यास्त के बाद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और कार्यों में बाधाएं आती हैं। साथ ही इस दिन बाल कटवाने से भी सूर्य कमजोर होते हैं। बाल कटवाने का काम दूसरे दिन कर लें। इन छोटी-छोटी सावधानियों से सूर्य देव की कृपा बनी रहती है।
रविवार का दिन सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने का दिन है। अगर हम ऊपर बताए गए नियमों का पालन करें, तो सूर्य देव प्रसन्न रहते हैं और जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। छोटी-छोटी गलतियों से बचकर हम सूर्य देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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