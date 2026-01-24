Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़ravivar upay easy ritual and remedies to attract maa lakshmi in hindi
Ravivar Upay: रविवार के दिन घर के बाहर शाम को जरूर करें ये काम, मां लक्ष्मी होती हैं प्रसन्न

Ravivar Upay: रविवार के दिन घर के बाहर शाम को जरूर करें ये काम, मां लक्ष्मी होती हैं प्रसन्न

संक्षेप:

रविवार का दिन सूर्यदेव से संबंधित होता है। साथ ही इस दिन किया गया एक उपाय मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है। इस उपाय से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। नीचे विस्तार से जानें इस उपाय के बारे में…

Jan 24, 2026 06:39 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सनातन धर्म में हर एक दिन का कुछ ना कुछ महत्व जरूर है। बात की जाए रविवार की तो इस दिन को सूर्यदेव से जोड़कर देखा जाता है। सूर्यदेव को हमेशा एनर्जी, कॉन्फिडेंस और सम्मान से जोड़कर देखते हैं। शास्त्र के हिसाब से रविवार के दिन अगर कुछ उपाय कर लिए जाए तो सूर्यदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। आज बात करेंगे उस उपाय कि जो आप रविवार के दिन अपने घर के बाहर कर सकते हैं। इसे वास्तु के लिहाज से भी बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि इस उपाय को हर रविवार के दिन करने से घर से बुरी बला टल जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रविवार को जरूर करें ये काम

रविवार की शाम सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार को साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद चौखट वाले हिस्से को साफ पानी से छिड़काव करके साफ कर लेना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिविटी दूर होती है। साथ ही ऐसा करने से पॉजिटिविटी भी बढ़ती है। साफ-सफाई के बाद मुख्य द्वार पर ही दो दीया जलाएं। इस दौरान दीए में हमेशा सरसों के तेल की ही इस्तेमाल करना चाहिए। दीए को चौखट पर ऐसा रखें की रोशनी बाहर की ओर फैलती हुई नजर आए। इस उपाय से मां लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और घर में सुख-शांति के योग बनते हैं।

ये भी पढ़ें:रविवार को बाल कटवाना चाहिए या नहीं? जानें क्या-क्या करने से होता है नुकसान
ये भी पढ़ें:रविवार उपाय: भूलकर भी ना खरीदें ये चीजें, नाराज होते हैं सूर्यदेव
ये भी पढ़ें:रविवार उपाय: भूलकर भी ना खाएं ये चीजें, नाराज हो जाते हैं सूर्यदेव
ये भी पढ़ें:रविवार को इन 2 रंगों को करें अवॉइड, पहनने से नाराज होते हैं सूर्य भगवान
ये भी पढ़ें:इन 4 मंत्र जाप से सूर्यदेव होंगे प्रसन्न, रविवार को भूलकर भी ना करें ये गलती

रविवार को ना करें ये काम

शास्त्र के हिसाब से रविवार वाले दिन भूलकर भी काले या फिर नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से दक्षिण दिशा में कभी भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। रविवार को पैसे का लेनदेन करने से बचना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है और ना ही किसी भी तरह का नशा करना चाहिए।

दान में ना दें ये चीजें

रविवार के दिन कई लोग दान-पुण्य का भी काम करते हैं। ऐसे में इन लोगों को रविवार वाले दिन काले रंग की चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही लोहे से बनी कोई भी चीज दान करने से बचना चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Astrology
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने