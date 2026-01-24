Ravivar Upay: रविवार के दिन घर के बाहर शाम को जरूर करें ये काम, मां लक्ष्मी होती हैं प्रसन्न

संक्षेप: रविवार का दिन सूर्यदेव से संबंधित होता है। साथ ही इस दिन किया गया एक उपाय मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है। इस उपाय से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। नीचे विस्तार से जानें इस उपाय के बारे में…

सनातन धर्म में हर एक दिन का कुछ ना कुछ महत्व जरूर है। बात की जाए रविवार की तो इस दिन को सूर्यदेव से जोड़कर देखा जाता है। सूर्यदेव को हमेशा एनर्जी, कॉन्फिडेंस और सम्मान से जोड़कर देखते हैं। शास्त्र के हिसाब से रविवार के दिन अगर कुछ उपाय कर लिए जाए तो सूर्यदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। आज बात करेंगे उस उपाय कि जो आप रविवार के दिन अपने घर के बाहर कर सकते हैं। इसे वास्तु के लिहाज से भी बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि इस उपाय को हर रविवार के दिन करने से घर से बुरी बला टल जाती है।

रविवार को जरूर करें ये काम रविवार की शाम सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार को साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद चौखट वाले हिस्से को साफ पानी से छिड़काव करके साफ कर लेना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिविटी दूर होती है। साथ ही ऐसा करने से पॉजिटिविटी भी बढ़ती है। साफ-सफाई के बाद मुख्य द्वार पर ही दो दीया जलाएं। इस दौरान दीए में हमेशा सरसों के तेल की ही इस्तेमाल करना चाहिए। दीए को चौखट पर ऐसा रखें की रोशनी बाहर की ओर फैलती हुई नजर आए। इस उपाय से मां लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और घर में सुख-शांति के योग बनते हैं।

रविवार को ना करें ये काम शास्त्र के हिसाब से रविवार वाले दिन भूलकर भी काले या फिर नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से दक्षिण दिशा में कभी भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। रविवार को पैसे का लेनदेन करने से बचना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है और ना ही किसी भी तरह का नशा करना चाहिए।

दान में ना दें ये चीजें रविवार के दिन कई लोग दान-पुण्य का भी काम करते हैं। ऐसे में इन लोगों को रविवार वाले दिन काले रंग की चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही लोहे से बनी कोई भी चीज दान करने से बचना चाहिए।