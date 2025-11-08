Hindustan Hindi News
Ravivar Upaay: रविवार को गलती से भी ना खाएं ये चीजें, सूर्य के कमजोर होने से होंगे ये नुकसान

संक्षेप: रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव का होता है। ऐसे में इस दिन कुछ चीजों के परहेज करने से हमारी जिंदगी में अच्छा बैलेंस बनता है। नीचे विस्तार से जानिए कि रविवार को किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही जानिए कि रविवार के दिन किन चीजों का दान करना शुभ होता है।

Sat, 8 Nov 2025 03:32 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Ravivar Upaay: हफ्ते के हर दिन का संबंध किसी ना किसी ग्रह से जरूर होता है। रविवार के दिन को भगवान सूर्यदेव से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने से जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। साथ ही इस दिन के कुछ उपाय हैं, जिनकी मदद से कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। साथ ही इसका सीधा-सीधा संबंध खाने से भी होता है। रविवार के दिन कुछ चीजों को खाने से बचना चाहिए। इन चीजों को खाने से सूर्य ग्रह प्रभावित होता है और इसका प्रभाव जिंदगी को अस्त-व्यस्त कर सकता है। ऐसे में रविवार के दिन कुछ चीजों को भोजन में शामिल करने से परहेज ही करना चाहिए।

रविवार को ना खाएं ये चीजें

रविवार के कुछ ज्योतिषीय नियम हैं, जोकि बेहद ही आसान हैं। इन्हें अपनाने से जिंदगी स्मूदली आगे बढ़ सकती है क्योंकि अगर सूर्य की स्थिति सही हुई तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। नियम के अनुसार रविवार के दिन काली उदड़ की दाल, लाल साग, मसूर की दाल और नमक नहीं खाना चाहिए। साथ ही रविवार के दिन तामसिक खाना नहीं खाना चाहिए।

ना करें खट्टे चीज का सेवन

कोशिश ये भी करना चाहिए कि रविवार के दिन किसी भी तरह के खट्टे चीज का सेवन ना किया जाए। खट्टी दही और खट्टे फलों से इस दिन परहेज करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे सूर्य ग्रह पर बुरा असर पड़ता है। इन नियमों का ना मानने से सारे बनते-बनाते काम बिगड़ने लगते हैं और साथ ही पृत दोष भी लगता है। ऐसे में इन चीजों को खाने से बचना चाहिए।

करें इन चीजों का दान

रविवार के दिन कुछ चीजों का दान करके भी सूर्य को मजबूत किया जा सकता है। इस दिन लाल रंग के कपड़ों का दान करना काफी शुभ होता है। इसी के साथ गुड़ और गेहू के दान को भी काफी शुभ माना जाता है। इसी के साथ लाल चंदन और फल का भी दान करना चाहिए। इन चीजों के दान से सुख-समृद्धि आती है। इसी के साथ आर्थिक स्थिति भी धीरे-धीरे सुधरने लगती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

