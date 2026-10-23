नवंबर में इस दिन बनेगा रवि पुष्य योग, सोना-चांदी से लेकर वाहन खरीदने तक के लिए रहेगा खास; जानें मुहूर्त
नवंबर 2026 में 29 नवंबर, रविवार को रवि पुष्य योग बनेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग में सोना-चांदी, वाहन, प्रॉपर्टी और दूसरी नई चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन नया कारोबार शुरू करने और नए काम की शुरुआत करने की भी परंपरा है।
नवंबर में खरीदारी के लिए एक और शुभ संयोग बनने जा रहा है। 29 नवंबर को रविवार के दिन रवि पुष्य योग रहेगा। इस दिन सोना-चांदी खरीदने से लेकर नया कारोबार शुरू करने तक के काम किए जा सकते हैं। ज्योतिष में रवि पुष्य योग को शुभ माना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस योग में नई चीजें खरीदना और नए काम की शुरुआत करना अच्छा माना गया है। ऐसे में अगर आप वाहन, गहने या प्रॉपर्टी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले इस दिन का शुभ समय जान लें।
29 नवंबर को इतने घंटे रहेगा रवि पुष्य योग
पंचांग के अनुसार, 29 नवंबर 2026 को सुबह 6 बजकर 54 मिनट पर रवि पुष्य योग शुरू होगा। यह सुबह 10 बजकर 59 मिनट तक रहेगा। यानी इस दिन सुबह के समय खरीदारी और नए काम की शुरुआत के लिए योग बनेगा। रवि पुष्य योग रविवार को पड़ने के कारण भी खास माना जाता है। इस दिन खरीदारी करने की योजना बना रहे लोग पहले से अपनी जरूरत और बजट तय कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ये समय नई दिल्ली के पंचांग पर आधारित हैं। दूसरे शहरों में स्थानीय पंचांग के अनुसार समय में थोड़ा अंतर हो सकता है।
सोना-चांदी खरीदने के लिए शुभ माना जाता है योग
रवि पुष्य योग में सोना-चांदी खरीदने की परंपरा है। इस दिन लोग सोने के गहने, चांदी के सिक्के और दूसरी कीमती धातुएं खरीदना शुभ मानते हैं। जो लोग लंबे समय से गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, वे इस दिन को चुन सकते हैं। इसके अलावा, घर में इस्तेमाल होने वाली नई चीजें खरीदने के लिए भी इस योग को अच्छा माना जाता है। टीवी, फ्रिज, मोबाइल और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी की जा सकती है। हालांकि, खरीदारी करते समय कीमत, गुणवत्ता और अपनी जरूरत का ध्यान रखना जरूरी है।
कार, बाइक और प्रॉपर्टी खरीदने की भी कर सकते हैं तैयारी
नई कार या बाइक खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए भी रवि पुष्य योग को शुभ माना जाता है। इस दिन वाहन की बुकिंग या खरीदारी की योजना बनाई जा सकती है। वहीं, घर, जमीन या दुकान खरीदने की तैयारी कर रहे लोग भी इस योग को ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि, प्रॉपर्टी खरीदने में केवल शुभ समय देखना काफी नहीं है। जमीन या मकान के कागजात, कीमत और कानूनी स्थिति की जांच करना भी जरूरी है। वाहन खरीदते समय भी बजट और जरूरी दस्तावेजों पर ध्यान देना चाहिए।
नया कारोबार शुरू करने के लिए भी खास है दिन
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, रवि पुष्य योग में नए काम की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। इस दिन दुकान खोलने, कारोबार शुरू करने या किसी नई योजना पर काम शुरू करने की तैयारी की जा सकती है। जो लोग लंबे समय से अपना काम शुरू करने की सोच रहे हैं, वे इस दिन को ध्यान में रख सकते हैं। नया प्रोजेक्ट शुरू करने या कारोबार से जुड़ा कोई जरूरी फैसला लेने की योजना भी बनाई जा सकती है। हालांकि, किसी काम की सफलता के लिए सही तैयारी, मेहनत और आर्थिक स्थिति को समझना जरूरी है।
रवि पुष्य योग में करें ये काम
इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र जाप और दान करना भी शुभ माना जाता है। अगर कोई नया काम शुरू करना है, तो उससे जुड़ी जरूरी तैयारी पहले ही पूरी कर लें।
ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, रवि पुष्य योग खरीदारी और शुभ कामों के लिए अच्छा माना जाता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
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