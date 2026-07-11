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रवि प्रदोष व्रत कथा 2026 हिंदी में: इस कथा के बिना अधूरी है शिव पूजा, प्रदोष काल में करें पाठ

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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Ravi Pradosh Vrat Katha: रवि प्रदोष व्रत कथा में पढ़ें कि भगवान शिव ने कैसे एक गरीब ब्राह्मण के बेटे की जान बचाई थी। मान्यता है कि इस कथा का पाठ प्रदोष काल में किया जाए तो भगवान शिव की कृपा मिलती है। 

रवि प्रदोष व्रत कथा 2026 हिंदी में: इस कथा के बिना अधूरी है शिव पूजा, प्रदोष काल में करें पाठ

Ravi Pradosh Vrat Katha: 12 जुलाई को रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। ये व्रत और इस दिन की पूजा प्रदोष व्रत की कथा के बिना एकदम अधूरी है। मान्यता है कि रवि प्रदोष व्रत पर पूजा और व्रत रखने से भगवान शिव के साथ-साथ सूर्यदेव का भी आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन को सच्ची श्रद्धा और मन से पूजा करता है उसकी जिंदगी की सारी दिक्कतें धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं। इस व्रत से जुड़ी एक पुरानी कथा है जिसे इस दिन पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। नीचे पढ़ें रवि प्रदोष व्रत की कथा-

रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। घर का खर्च भी बड़ी ही मुश्किल से चलता था। हालांकि ब्राह्मण की पत्नी भगवान शिव को पूजती थी और उन पर अटूट भरोसा रखती थी। वो हर प्रदोष व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करती थी और भगवान शिव से अपने परिवार की सुख-शांति की मनोकामनाएं मांगती थी।

एक दिन उसका बेटा स्नान करने लिए निकला। इस दौरान रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्हें ऐसा लगा कि शायद इस लड़के के पास पैसे या फिर कोई कीमती सामान होगा। उन्होंने उसकी तलाशी ली हालांकि उसकी खाने की पोटली के अलावा उन्हें कुछ और नहीं मिला। लड़के ने गुहार भी लगाई कि उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि वह बहुत दुखी और दीन है। उसकी सादगी देखकर डाकुओं ने उसे बिना नुकसान पहुंचाए वहां से जाने दिया। आगे बढ़ते-बढ़ते शाम हो गई। लड़का थक गया था इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और वहीं उसकी आंख लग गई। इसी दौरान उस इलाके में चोरी की घटना हुई थी और सिपाही चोरों की तलाश कर रहे थे। जब उनकी नजर उस लड़के पर पड़ी तो बिना पूरी सच्चाई जाने बिना ही उन्होंने उसे ही चोर समझ लिया। सिपाही उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। बिना जांच किए ही राजा ने भी उसे ही दोषी मान लिया और उसे जेल में बंद करने का आदेश दे दिया।

इधर जब बेटा देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां परेशान हो गई। अगले दिन रवि प्रदोष व्रत था। उसने भगवान शिव पर पूरा भरोसा रखते हुए अपना ये व्रत रखा और अपने बेटे की सकुशल वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना की। उसने पूरे मन से शिवलिंग की पूजा की और भगवान से गुहार लगाई कि उसका बेटा सही सलामत घर आ जाए।

रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार लड़के की मां की सच्ची भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत ही खुश हुए। ठीक इसी रात राजा को सपने में भगवान शिव नजर आए। भगवान शिव ने राजा से कहा कि जिसे तुमने जेल में बंद किया है वो एकदम निर्दोष है। उसे रिहा कर दो नहीं तो इसका परिणाम बुरा हो सकता है और उसका सारा राज काज नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने उस लड़के को अपने पास बुलाया। जब सारा सच सामने आया तो फिर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ।

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राजा ने लड़के से माफी मांगी और उसे सम्मान के साथ उसे वहां से रिहा कर दिया। राजा ने लड़के के परिवार की आर्थिक मदद भी की। इस तरह से इन लोगों की जिंदगी पहले से बेहतर हुई। ऐसा माना जाता है कि रवि प्रदोष व्रत के दिन जो लोग इस कथा को पढ़ते हैं उन पर भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद बना रहता है।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
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