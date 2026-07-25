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Ravi Pradosh Vrat Katha: प्रदोष काल में शिव पूजा के दौरान जरूर पढ़ें ये व्रत कथा

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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रवि प्रदोष व्रत कथा पढ़ें। प्रदोष काल में शिव पूजा के दौरान जरूर सुनें या पढ़ें यह पौराणिक कथा। जानिए कैसे प्रदोष व्रत से शिव कृपा प्राप्त होती है।

ravi pradosh vrat katha
रवि प्रदोष व्रत कथा

जुलाई का अंतिम प्रदोष व्रत 26 जुलाई 2026 को रविवार को पड़ रहा है। रविवार को पड़ने वाला यह प्रदोष व्रत रवि प्रदोष व्रत कहलाता है। इस दिन प्रदोष व्रत रखकर पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्रत के साथ प्रदोष कथा का पाठ करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। प्रदोष काल में शिव पूजा करते समय यह कथा जरूर पढ़नी चाहिए।

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कथा का आरंभ

श्री सूतजी कहते हैं, हे विद्वानों और शिवभक्तों! आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं आज एक व्रती ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनना और स्मरण करना हर भक्त के लिए कल्याणकारी होता है। यह कथा प्रदोष व्रत की महिमा को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

एक समय की बात है। एक गांव में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत धार्मिक और साध्वी स्वभाव की थी। वह श्रद्धापूर्वक नियमित रूप से प्रदोष व्रत रखती थी। इस दंपत्ति का एकमात्र पुत्र था, जो उनके जीवन का सहारा था। एक दिन वह बालक गंगा स्नान के लिए अकेले निकल पड़ा।

रास्ते में दुर्भाग्यवश कुछ डाकुओं ने बालक को घेर लिया। उन्होंने धमकाते हुए पूछा कि उसके पिता का छिपा धन कहां है। बालक ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वे अत्यंत निर्धन हैं और उनके पास छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। डाकुओं ने पोटली देखकर संदेह जताया तो बालक ने बताया कि उसमें मां ने उसके लिए रोटियां रखी हैं। यह सुनकर डाकू समझ गए कि बालक सचमुच गरीब है। वे उसे बिना हानि पहुंचाए छोड़कर चले गए।

बालक आगे बढ़ते हुए एक नगर पहुंचा। नगर के बाहर एक विशाल बरगद का वृक्ष था। थकावट के कारण वह वृक्ष की छांव में लेट गया और सो गया। उसी समय नगर के सिपाही डाकुओं की खोज में वहां आए। उन्होंने सोते हुए बालक को देखकर संदेहवश उसे चोर समझ लिया और बंदी बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने बिना जांच-पड़ताल किए बालक को कारावास में डालने का आदेश दे दिया।

उसी रात बालक की मां ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव की भक्ति में लीन रही। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिवजी ने कहा कि जिस बालक को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है। यदि प्रातःकाल उसे मुक्त नहीं किया गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव समाप्त हो जाएगा।

सुबह होते ही राजा भयभीत होकर उठा। उसने बालक को बुलवाया और पूरी घटना पूछी। बालक ने रोते हुए सारी सच्चाई बताई। सत्य जानने के बाद राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि बालक के माता-पिता को नगर में बुलाया जाए। जब वे पहुंचे, तो राजा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि उनका पुत्र निर्दोष है। शिव की कृपा से संकट टल गया है।

राजा ने ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता देखकर उन्हें 5 गांव दान में दे दिए। इसके बाद वह परिवार सुख और समृद्धि से भर गया। शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनका जीवन आनंदमय हो गया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि प्रदोष व्रत रखने वाली माता की भक्ति ने न केवल पुत्र को संकट से बचाया बल्कि पूरे परिवार को समृद्धि भी प्रदान की।

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कथा पाठ का महत्व

प्रदोष काल में शिव पूजा के दौरान इस कथा का पाठ करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति और नियमित प्रदोष व्रत से भगवान शिव संकट हर लेते हैं। रवि प्रदोष व्रत पर इस कथा को श्रद्धा से पढ़ने वाले भक्तों पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख-शांति आती है।

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Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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