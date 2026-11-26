6 या 7 दिसंबर, कब रखा जाएगा साल का आखिरी रवि प्रदोष व्रत? इस समय पूजा करने से मिलता है महादेव का आशीर्वाद
साल 2026 का आखिरी रवि प्रदोष व्रत 6 दिसंबर, रविवार को रखा जाएगा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 दिसंबर की रात 12:51 बजे शुरू होकर 7 दिसंबर की रात 2:22 बजे तक रहेगी। प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होने के कारण व्रत 6 दिसंबर को रखा जाएगा।
Ravi Pradosh Vrat 2026: साल का आखिरी रवि प्रदोष व्रत दिसंबर में रखा जाएगा। इस बार व्रत की तारीख को लेकर लोगों के मन में असमंजस है। कोई 6 दिसंबर को व्रत की बात कर रहा है तो किसी के मन में 7 दिसंबर को लेकर सवाल है। दरअसल, त्रयोदशी तिथि दोनों तारीखों को पड़ रही है। ऐसे में व्रत की सही तारीख जानना जरूरी है। पंचांग के अनुसार, इस बार रवि प्रदोष व्रत 6 दिसंबर, रविवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत में शाम के समय भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दौरान महादेव की आराधना करने से भक्तों को विशेष फल मिलता है। आइए जानते हैं त्रयोदशी तिथि कब शुरू होगी और पूजा के लिए कितना समय मिलेगा।
6 दिसंबर को रखा जाएगा रवि प्रदोष व्रत
मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 दिसंबर 2026 को रात 12 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी। यह तिथि 7 दिसंबर को रात 2 बजकर 22 मिनट तक रहेगी। प्रदोष व्रत में सूर्यास्त के बाद पड़ने वाले प्रदोष काल में पूजा का महत्व है। इस बार 6 दिसंबर को रविवार के दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि रहेगी। इसी वजह से रवि प्रदोष व्रत 6 दिसंबर को रखा जाएगा। 7 दिसंबर को त्रयोदशी तिथि रात में समाप्त हो जाएगी।
रवि प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त
प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय की जाती है। इस दौरान शिवलिंग पर जल चढ़ाने और मंत्र जाप करने का विशेष महत्व माना जाता है।
- दिन- रविवार
- तारीख- 6 दिसंबर 2026
- त्रयोदशी तिथि प्रारंभ- 6 दिसंबर, रात 12:51 बजे
- त्रयोदशी तिथि समाप्त- 7 दिसंबर, रात 2:22 बजे
- पूजा का समय- स्थानीय पंचांग के प्रदोष काल के अनुसार
रवि प्रदोष व्रत पर ऐसे करें भगवान शिव की पूजा
रवि प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। शाम को प्रदोष काल में पूजा के लिए शिवलिंग पर जल और गंगाजल चढ़ाएं। महादेव को बेलपत्र, फूल, फल और धतूरा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। शिव चालीसा का पाठ करें और प्रदोष व्रत की कथा सुनें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें। भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत रख सकते हैं।
रवि प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व
प्रदोष व्रत भगवान शिव की उपासना के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन शाम के समय महादेव की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। परिवार में सुख-शांति और जीवन में खुशहाली की कामना से भी भक्त यह व्रत करते हैं। रविवार को पड़ने के कारण इस प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इसका संबंध सूर्य देव से भी जोड़ा जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ सूर्य देव का स्मरण करना भी शुभ माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 दिसंबर को साल का आखिरी रवि प्रदोष व्रत होगा। हालांकि, दिसंबर में इसके बाद 21 दिसंबर को सोम प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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