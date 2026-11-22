रवि प्रदोष पर अश्विनी नक्षत्र और व्यतीपात योग का संयोग, इन राशियों को मिल सकती है खुशखबरी
22 नवंबर को रवि प्रदोष व्रत के साथ अश्विनी नक्षत्र और व्यतीपात योग का संयोग बना। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अश्विनी नक्षत्र नई शुरुआत, गति और साहस से जुड़ा है, जबकि व्यतीपात योग में कुछ कार्यों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है
22 नवंबर का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय नजरिए से खास रहा। इस दिन रवि प्रदोष व्रत के साथ अश्विनी नक्षत्र और व्यतीपात योग का संयोग बना। चंद्रमा मेष राशि में रहे। ज्योतिष में अश्विनी को 27 नक्षत्रों में पहला स्थान दिया गया है। इसका संबंध नई शुरुआत और तेजी से माना जाता है। वहीं व्यतीपात योग को लेकर कुछ कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस संयोग का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है।
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आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ
मेष: चंद्रमा आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नौकरी में किसी जरूरी काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। हालांकि, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। परिवार के साथ बातचीत में संयम रखें।
वृषभ: इस सप्ताह खर्चों को लेकर थोड़ा संभलकर चलना होगा। किसी पुराने काम में देरी हो सकती है। नौकरी में मेहनत का फल मिलने में समय लग सकता है। परिवार के किसी सदस्य की जरूरत पर पैसा खर्च हो सकता है।
मिथुन: नौकरी और कारोबार में नए संपर्क काम आ सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। आर्थिक मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से जिस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें रास्ता निकल सकता है।
कर्क: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपनी बात स्पष्ट रखें। घर में किसी जरूरी विषय पर चर्चा हो सकती है। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा।
सिंह: पढ़ाई और करियर से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है। किसी यात्रा की योजना बन सकती है। नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। रुके हुए काम पूरे करने की कोशिश सफल हो सकती है।
कन्या: आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी होगी। किसी को उधार देने से पहले अपनी स्थिति देख लें। कामकाज में धैर्य रखना होगा। परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा हो सकती है।
तुला: जीवनसाथी के साथ चल रही अनबन दूर करने का मौका मिलेगा। कारोबार में साझेदारी के प्रस्ताव आ सकते हैं। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तें पढ़ लें।
वृश्चिक: कामकाज की व्यस्तता बढ़ सकती है। नौकरी में अधूरे काम पूरे करने पर जोर रहेगा। कारोबारियों को पुराने ग्राहकों से फायदा मिल सकता है। सेहत के मामले में लापरवाही न करें।
धनु: प्रेम संबंधों में अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत जारी रखनी होगी। किसी रचनात्मक काम में रुचि बढ़ सकती है। परिवार में खुशी का माहौल रह सकता है।
मकर: घर से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। संपत्ति या वाहन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। नौकरी में काम का दबाव रह सकता है। परिवार के लोगों की सलाह काम आएगी।
कुंभ: नए लोगों से मुलाकात और बातचीत के जरिए काम बन सकते हैं। छोटी दूरी की यात्रा संभव है। नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। कागजी कामकाज में सावधानी रखें।
मीन: धन के मामले में संतुलन बनाकर चलना होगा। घर की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
अश्विनी नक्षत्र और व्यतीपात योग क्यों हैं खास
अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। इसके देवता अश्विनी कुमार माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं में उन्हें देवताओं का वैद्य कहा गया है। इस नक्षत्र को गति, साहस और उपचार से जोड़कर देखा जाता है। वहीं व्यतीपात योग में शुभ कार्यों को लेकर सावधानी बरतने की परंपरा है। इस योग में जल्दबाजी और विवाद से बचने की सलाह दी जाती है।
रवि प्रदोष पर शिव पूजा का महत्व
रविवार को त्रयोदशी तिथि पड़ने से रवि प्रदोष का संयोग बना। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। श्रद्धालु प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और शिव मंत्रों का जाप करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
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सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
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रत्न-उपाय
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