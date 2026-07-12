रवि प्रदोष: शाम में 2 घंटे 04 मिनट का शिव पूजा मुहूर्त, जानें प्रदोष उपाय
Ravi Pradosh, Shiva Pooja Pradosh Time Upay : रवि प्रदोष का व्रत रखने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत रखने और विधिवत शिव पूजा करने से सूर्य ग्रह से जुड़ी दिक्कतें दूर हो सकती हैं।
Ravi Pradosh Vrat 2026, रवि प्रदोष : इस साल 12 जुलाई के दिन भगवान शिव को समर्पित रवि प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत के दिन मासिक शिवरात्रि का संयोग भी बन रहा है। धार्मिक मान्यता है कि रवि प्रदोष का व्रत रखने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत रखने और विधिवत शिव पूजा करने से सूर्य ग्रह से जुड़ी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत पर पूजा के शुभ मुहूर्त और उपाय-
रवि प्रदोष: शाम में 2 घंटे 04 मिनट का शिव पूजा मुहूर्त, जानें प्रदोष उपाय
इस दिन शाम के समय शिव परिवार की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, रवि प्रदोष व्रत पर संध्या पूजा का शुभ मुहूर्त शाम में 02 घंटे 04 मिनट्स तक रहेगा। शाम में 07:03 बजे से 09:07 बजे तक शिव पूजा का उत्तम मुहूर्त रहेगा।
सुबह का शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 03:58 बजे से 04:40 बजे
- अमृत काल: सुबह 05:37 बजे से 07:03 बजे, रात 09:55 बजे से 11:19 बजे
- अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:39 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर 02:29 बजे से दोपहर 03:24 बजे
रवि प्रदोष की पूजा कैसे करें?
स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। संध्या के समय घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर गोधूलि बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा-अर्चना करें। प्रभु पर कच्चा दूध, गंगाजल, बेलपत्र, सफेद चंदन, अक्षत और कनेर के पुष्प चढ़ाएं। अब रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनें। फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र-जाप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें।
प्रदोष उपाय
मेष राशि- भगवान शिव का अभिषेक करें।
वृषभ राशि- इस राशि के लोग भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें।
मिथुन राशि- शिव जी की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं।
कर्क राशि- भोलेनाथ को खुश करने के लिए कनेर के फूल अर्पित करें।
सिंह राशि- सिंह राशि के लोग भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए भांग का भोग लगाएं।
कन्या राशि- भगवान शिव को खुश करने के लिए शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं।
तुला राशि- तुला राशि वाले पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए।
धनु राशि- शिवजी की कृपा पाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें।
मकर राशि- भोलेनाथ को खुश करने के लिए शिव चालीसा का पाठ करें।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाना चाहिए और गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए।
मीन राशि- रवि प्रदोष व्रत के दिन कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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