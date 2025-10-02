Ravan Dahan time: आज कितने बजे होगा रावण दहन, पढ़ें रावण दहन सिटीवाइज टाइम
Ravan Dahan muhurat: अश्विन शुक्ल मास के दशमी तिथि पर भगवान राम ने प्रदोष काल में रावण का वध किया था। इसलिए इस दिन रावण के पुतलों का दहन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है। रावण दहन का शुभ मुहूर्त शाम को रहेगा।
अश्विन शुक्ल मास के दशमी तिथि पर भगवान राम ने प्रदोष काल में रावण का वध किया था। इसलिए इस दिन रावण के पुतलों का दहन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है। रावण दहन का शुभ मुहूर्त शाम 06 बजकर 06 मिनट से शाम 08 बजकर 11 मिनट तक रहेगा। इस बार दशहरे पर सुकर्मा व धृति योग बन रहे हैं, जो बहुत शुभ व कल्याणकारी माने गए हैं। इसके अलावा आज पंचक और भद्रा भी नहीं है। पंचक कल 3 अक्टूबर को लगेंगे। इस प्रकार दशहरा का दिन बहुत शुभ है। इस दिन शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन शमी के पेड़ की पूजा और शस्त्र पूजा भी की जाती है।
रावण दहन मुहूर्त 2025 Ravan Dahan Timing 2025
रावण दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 06 मिनट से शुरू होकर 8 बजे तक रहेगा। रावण दहन प्रदोष काल में किए जाने की परंपरा है।
दशमी तिथि 01 अक्टूबर 2025, शाम 07:01 बजे
2 अक्टूबर 2025, शाम 07:10 बजे
श्रवण नक्षत्र 02 अक्टूबर 2025, सुबह 09:13 बजे
3 अक्टूबर 2025, सुबह 09:34 बजे
रावण दहन 2 अक्टूबर को शाम 5:00 बजे से शाम 7:00 बजे के बीच
विजय मुहूर्त - 02:05 पी एम से 02:53 पी एम
अपराह्न पूजा का समय - 01:18 पी एम से 03:40 पी एम
रावण दहन शुभ मुहूर्त सिटीवाइज
नई दिल्ली 06:06 PM से 8 बजे तक
चंडीगढ़ 06:10 PM से 8 बजे तक
रांची 06:39 PM से 8 बजे तक
जयपुर 06:16 PM से 8 बजे तक
वाराणसी 05:45 PM से 8 बजे तक
देहरादून 06:02 PM से 8 बजे तक
अयोध्या 05:46 PM से 8 बजे तक
नोएडा 06:05 PM से 8 बजे तक
पुणे 06:22 PM से 8 बजे तक
कोलकाता 05:23 PM से 8 बजे तक
लखनऊ 05:52 PM से 8 बजे तक
पटना 05:36 PM से 8 बजे तक