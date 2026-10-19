आज शाम में इतने बजे से रावण दहन मुहूर्त, दशहरे पर करना न भूलें इस देवी की पूजा, उपाय
Ravan Dahan Time Dussehra 2026 Muhurat : ऐसे में आप भी ये सोच रहे होंगे कि दशहरे पर रावण का दहन कब करना सही रहेगा। शास्त्र और पंडित जी से जानें रावण के दहन का सही दिन और मुहूर्त -
Ravan Dahan Time Dussehra 2026 Muhurat, दशहरा रावण दहन : हर साल दशमी तिथि में दशहरा का पर्व मनाया जाता है। दशहरा को दसरा, और विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। दशहरा रावण के 10 सिरों के नाश को दर्शाता है। इस साल श्रवण नक्षत्र और रवि योग में दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। 2026 में दशमी तिथि का दो दिन पड़ रही है। उदया तिथि में 21 अक्टूबर को दशमी तिथि पड़ रही है लेकिन दोपहर तक। सालों से दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसे में आप भी ये सोच रहे होंगे कि दशहरे पर रावण का दहन कब करना सही और उत्तम रहेगा और मुहूर्त भी -
आज शाम में इतने बजे से रावण दहन मुहूर्त, दशहरे पर करना न भूलें इस देवी की पूजा, उपाय
शास्त्र अनुसार कब करें दशहरा की पूजा?
शास्त्र के अनुसार, रावण दहन की पूजा प्रदोष काल में करना चाहिए। 20 अक्टूबर के दिन विजयादशमी का पर्व मनाना शुभ है। जिस दिन दोपहर और प्रदोष काल के समय में दशमी तिथि मिल रही हो, साथ का दशमी के साथ श्रवण नक्षत्र का योग हो, उसी दिन दशहरा मनाना शुभ रहेगा। 20 अक्टूबर को दोपहर और प्रदोष काल में दशमी तिथि मिल रही है।
हिंदू पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि मंगलवार को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट तक रहने बाद दशमी शुरू होगी।
आचार्य बल्लभ जी महाराज के अनुसार, 20 अक्टूबर को रावण दहन शाम 07 बजकर 12 मिनट से रात 10 बजकर 49 मिनट तक समय रहेगा। दोपहर में 01 बजकर 59 मिनट से लेकर 02 बजकर 45 मिनट तक शस्त्र पूजन करें। इस दिन श्री राम के साथ शमी वृक्ष और देवी अपराजिता की पूजा का विधान है।
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दशहरे पर क्या उपाय करें?
दशहरे के दिन देवी दुर्गा की पूजा करें। भगवान श्री राम ने भी सफलता पाने के लिए रावण के साथ युद्ध करने से पहले मां दुर्गा की पूजा की थी।
दशहरे पर करना न भूलें इस देवी की पूजा
दशहरा के दिन देवी अपराजिता की पूजा की जाती है। इस दिन देवी की पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है और कार्यों में विजय मिलती है।
सबसे पहले पूजा स्थल की सफाई कर वहां चौकी रखें। इसके बाद चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर देवी अपराजिता की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के बाद भगवान देवी का जल और पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें वस्त्र, फूल, अक्षत, कुमकुम, फल, धूप, शृंगार का समान व अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। देवी की चालीसा और ॐ अपराजितायै नम: मंत्र का जाप करें। माता को सफेद या पीली रंग की मिठाई, पंचामृत, फल या खीर का भोग लगाएं। देवी अपराजिता की आरती करें। क्षमा मांगे।
शमी के पेड़ की पूजा करें
दशहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। शमी के पेड़ में जल चढ़ाएं। सरसों के तेल में काला तिल मिलाकर पेड़ के समक्ष दीपक जलाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मत व हिंदू पंचांग पर आधारित हैं।अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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