धर्म न्यूज़

Ravan Dahan: आज शाम सिर्फ इतने बजे तक दशहरा दशमी तिथि, जानें रावण दहन का मुहूर्त व खास उपाय

Ravan Dahan Time Dussehra 2025: हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी पर दशहरा मनाया जाता है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि आज शाम तक ही दशमी तिथि रहेगी। ऐसे में आइए जानते हैं रावण दहन का मुहूर्त व खास उपाय-

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 04:17 PM
Ravan Dahan: आज शाम सिर्फ इतने बजे तक दशहरा दशमी तिथि, जानें रावण दहन का मुहूर्त व खास उपाय

Ravan Dahan Time Dussehra 2025: दशहरे का त्योहार असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी पर दशहरा मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर यह सिद्ध किया कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमेशा सत्य और अच्छाई की ही जीत होती है। 2 अक्टूबर की सभी श्री राम की भक्ति में डूबकर प्रभु का अनुसरण करेंगे। दशहरे पर रावण दहन करने की परंपरा चली आ रही है। गौर फरमाने वाली बात तो यह है कि आज शाम तक ही दशमी तिथि रहेगी। ऐसे में आइए जानते हैं रावण दहन का मुहूर्त व खास उपाय-

आज शाम सिर्फ इतने बजे तक दशमी तिथि

पंचांग के अनुसार, आज 2 अक्टूबर के दिन शाम 07 बजकर 10 मिनट तक दशमी तिथि रहने वाली है।

जानें रावण दहन का मुहूर्त

रावण दहन ज्यादातर जगहों पर प्रदोष काल में किया जाता है। 2 अक्टूबर, को शाम को रावण दहन के लिए प्रदोष काल के समय 6:06 मिनट से लेकर 7 बजकर 19 मिनट तक उत्तम मुहूर्त बन रहा है। विशेष परिस्थिति में 7:45 मिनट तक भी रावण दहन किया जा सकता है।

दशहरा के खास उपाय

दशहरा के दिन कुछ उपाय करने से न केवल भगवान राम की कृपा दृष्टि बनी रहेगी बल्कि सुख-समृद्धि में वृद्धि भी होगी। इस दिन से शनि देव के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें। धन से जुड़ी परेशानियां दूर करने के लिए मां लक्ष्मी के चरणों में अपराजिता के फूल चढ़ाएं। इस दिन मुख्य रूप से शमी के पेड़ की पूजा की जाती है। शमी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

