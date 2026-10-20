Ravan Dahan Muhurat 2026: आज दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत आपके शहर में कितने बजे किया जाएगा रावण दहन?
Ravan Dahan 2026 ka samay: आज दशहरा के दिन लोग रावण का पुतला दहन करते हैं और भगवान श्रीराम के नाम का जयघोष करते हैं। आप भी जानें आपके शहर में रावण दहन का सटीक समय क्या है।
Ravan Dahan Time 20 October 2026: हर साल आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा या विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके सीता माता को उसके चुंगल से आजाद कराया था। इसी वजह से दशहरा के दिन शाम को प्रदोष काल में रावण का पुतला दहन किया जाता है। इस साल दशहरा 20 अक्तूबर 2026, मंगलवार को है। आइए जानते हैं देश के प्रमुख शहरों में आज रावण दहन का क्या समय है।
दशमी तिथि कब से कब तक:
हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 20 अक्तूबर को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 21 अक्तूबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर होगा। दशमी तिथि पर देश के कई हिस्सों में मां प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है।
आपके शहर में रावण दहन का शुभ मुहूर्त 2026:
दिल्ली- शाम 05:48 बजे के बाद
नोएडा- शाम 05:47 बजे के बाद
गाजियाबाद- शाम 05:47 बजे के बाद
पुणे- शाम 06:30 के बाद
कोलकाता- शाम 05:07 के बाद
हैदराबाद- शाम 05:21 के बाद
बेंगलुरु- शाम 05:58 के बाद
चेन्नई- शाम 05:47 के बाद
कानपुर- शाम 05:38 बजे के बाद
वाराणसी- शाम 05:26 बजे के बाद
जयपुर- शाम 05:54 बजे के बाद
भोपाल- शाम 05:51 बजे के बाद
मुंबई- शाम 06:12 बजे के बाद
पुणे- शाम 06:30 के बाद
रावण दहन का शुभ मुहूर्त 2026:
रावण दहन मुख्य रूप से प्रदोष काल और सिंह लग्न में किया जाता है। 20 अक्टूबर 2026 (विजयादशमी) को रावण दहन का शुभ मुहूर्त सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में शाम 05:47 बजे से शुरू होगा। गोधूलि मुहूर्त शाम 06 बजकर 41 मिनट से शाम 07 बजकर 07 मिनट तक रहेगा। यानी आप इस शुभ मुहूर्त में रावण दहन कर सकते हैं।
शमी पूजा, शस्त्र पूजा और अपराजिता पूजा का समय क्या है:
दशहरा के दिन कई जगहों पर शमी के वृक्ष की पूजा, शस्त्र पूजा और अपराजिता पूजा की जाती है। दशहरा पूजा के लिए विजय मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 59 मिनट से 2 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। अपराह्न पूजा मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 14 मिनट से शाम 3 बजकर 30 मिनट तक रहेगा।
दशहरा पर रावण दहन क्यों किया जाता है?
दशहरा का त्योहार सच्चाई और अच्छाई का संदेश देता है। यह पर्व समाज को संदेश देता है कि अनैतिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का अंत निश्चित होता है। इसे अधर्म पर धर्म की जीत का त्योहार भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध करके माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया था। रावण दहन इस बात का प्रतीक है कि पाप और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान