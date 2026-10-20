रावण दहन के बाद क्या करना चाहिए? जानें दशहरा के दिन क्या खरीदना होता है शुभ
Ravan Dahan ke baad kya kare: दशहरा का दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ चीजों की खरीदारी करना और रावण दहन के बाद कुछ कार्यों को करना अत्यंत शुभ होता है। जानें रावण दहन के बाद क्या करें और दशहरा पर क्या खरीदें।
Ravan dahan ke baad kya karna chaiye: विजयादशमी या दशहरा का त्योहार आज 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को मनाया जा रहा है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था। इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। दशहरे के दिन सूर्योस्त के बाद प्रदोष काल में रावण दहन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रावण दहन के बाद कुछ कार्यों को करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जबकि कुछ कार्यों की मनाही होती है। शास्त्रों में दशहरा का दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन बिना शुभ मुहूर्त के विचार किए खरीदारी की जा सकती है। जानें दशहरा पर क्या खरीदना शुभ होता है।
रावण दहन के बाद क्या करना चाहिए?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रावण दहन के बाद बची हुई लकड़ी या थोड़ी सी राख घर लाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कई लोग रावण दहन वाले स्थान की थोड़ी सी राख लाकर अपने माथे पर लगाते हैं। मान्यता है कि इसे शत्रुओं पर विजय का प्रतीक माना जाता है।
दशहरा पर क्या-क्या खरीदना चाहिए:
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दशहरा के दिन नई चीजों की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोना और चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।
इस दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन नया वाहन खरीदना, धातु के बर्तन, नई झाड़ू और शमी का पौधा खरीदना शुभ माना जाता है। दशहरा पर भूमि और भवन की खरीदारी करना उत्तम माना जाता है।
दशहरा पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त:
यह एक अबूझ मुहूर्त है, इसलिए आप पूरे दिन में कभी भी सोना-चांदी, वाहन, नया घर या संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। दशहरा पर विजय मुहूर्त में शस्त्र पूजा, वाहन पूजा और नए कार्यों की शुरुआत के लिए सबसे उत्तम माना है। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 01:59 बजे से दोपहर 02:45 बजे तक रहेगा। अपराह्न पूजा का समय दोपहर 01:14 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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