रावण दहन की Pics के साथ स्टेटस पर जरूर लिखें ये 15 खास मैसेज
Happy Dussehra 2026 : आज दशहरे के खास मौके पर अपनों को खास अंदाज में विश करना है और रावण दहन की तस्वीरें शेयर करनी हैं? तो यहां पर पढ़ें कुछ ऐसे यूनिक मैसेज जो हर जगह फिट बैठेंगे।
दशहरे का त्योहार चारों और उत्साह और खुशियों की बहार लाता है। कहीं रावण दहन की तैयारियां चल रही होती हैं तो कहीं मेले और रामलीला में जाने की खुशी होती है। हर साल ये दिन जब भी आता है तो हमें एहसास दिला जाता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर या बड़ी क्यों ना हो अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था और लोगों को संदेश दिया था कि अधर्म पर हमेशा धर्म की जीत होगी।
इस खास मौके पर लोग अपने दोस्तों और सगे संबंधियों को शुभकामनाएं भेजते हैं। आप भी रावण दहन की तस्वीरों को शेयर करते हुए अगर कोई स्टेटस लगाना चाह रहे हैं तो यहां पढ़ें कुछ ऐसे यूनिक मैसेज जो बुराई पर अच्छाई की जीत का पैगाम देते हैं।
यहां पढ़ें दशहरे पर स्टेटस पर लगाने के लिए यूनिक विशेज-
1. बुराई का अंत होते ही हो जाए अच्छाई की शुरुआत, जीवन में आपके आ जाए खुशियों की बहार, मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी दशहरा।
2. रावण के अंत जैसे ही आपकी जिंदगी से हर दुख दूर हो जाएं। विजयादशमी पर यही है मेरी कामना। आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय हो।
जिस तरह रावण का अंत हुआ, उसी तरह आपके जीवन से भी दुख, परेशानी और नकारात्मकता दूर हो जाए। शुभ दशहरा!
3. इस दशहरे पर आपका हर सपना हो जाए पूरा। सपनों को मिल जाए नई उड़ान, आपको और आपके परिवार को शुभ दशहरा।
4. आज रावण दहन के साथ मन की हर एक बुराई भी जल जाए। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ें। सभी लोगों को हैप्पी दशहरा।
5. आपके घर में सुख-शांति बनी रहे और जिंदगी में भर जाएं खुशियां, इस विजयादशमी पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
6. हर मुश्किल पर हो आपके हौसले की जीत और हर अंधेरे के बाद आए नई रोशनी। दशहरा मंगलमय हो।
7. भगवान श्रीराम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जिंदगी में सुख-समृद्धि के साथ खूब सफलता मिले। दशहरा की बधाई।
8. बुराई कितनी भी ताकत वाली हो, आप अच्छाई का दामन कभी ना छोड़ें। यही दशहरे की सबसे बड़ी सीख है।
9. अबसे हर चिंता हो जाए दूर और खुशियों को खुल जाएं सारे रास्ते। दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
10. इस दशहरे पर पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़ें और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ें।
11. हमेशा सच की राह चलें, हिम्मत को अपनी ताकत बनाएं। जिंदगी में आप हमेशा आगे बढ़ते जाएं। शुभ विजयादशमी।
12. रावण दहन हमें याद दिलाता है कि अहंकार, गुस्से और लालच जैसी चीजों रहना बहुत जरूरी है। सभी को शुभ दशहरा।
13. सफल हो आपके सारे काम, सदा बना रहे अपनों का साथ। आप सभी को दशहरा की ढेर सारी बधाई।
14. मन में रहे विश्वास, चेहरे पर रहें मुस्कान, ऐसे ही बनी रहे खुशियों की बहार। हैप्पी दशहरा।
15. अच्छाई की राह पर चलें, मुश्किलों से लड़ें और हर दिन जीत का जश्न मनाएं। आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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