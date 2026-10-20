Ravan Dahan Live 2026: रावण दहन का समय, दिल्ली-NCR समेत देशभर के अपडेट

ravan dahan 2026 time today live updates

दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व आज 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस मौके पर देशभर में रावण दहन की तैयारियां हैं। दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में शाम को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाएंगे। दशहरे पर रावण दहन देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग मैदानों और रामलीला स्थलों पर पहुंचते हैं। अगर आप भी रावण दहन देखने जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां जानिए दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में रावण दहन का समय, प्रमुख आयोजन और विजयादशमी से जुड़े ताजा अपडेट।

20 Oct 2026, 11:12:48 AM IST Ravan Dahan Live 2026: शाम को रामलीला के अंतिम प्रसंग देखने उमड़ेंगे लोग Ravan Dahan Live 2026: विजयादशमी पर कई जगह रामलीला का समापन होता है। अंतिम प्रसंग में भगवान श्रीराम और रावण के युद्ध का मंचन किया जाता है। इसके बाद रावण दहन होता है। प्रमुख रामलीला मैदानों में शाम के कार्यक्रमों को लेकर लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। दर्शक घर से निकलने से पहले आयोजन का समय और प्रवेश संबंधी जानकारी जरूर देख लें।

20 Oct 2026, 11:12:04 AM IST Ravan Dahan Live 2026: दशहरे पर शस्त्र पूजा का भी है महत्व Ravan Dahan Live 2026: दशहरे पर रावण दहन के अलावा शस्त्र पूजा की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, विजयादशमी को विजय और शुभ कार्यों की शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन कई लोग अपने औजारों, वाहनों और काम में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की पूजा भी करते हैं।

20 Oct 2026, 11:11:36 AM IST Ravan Dahan Live 2026: दशहरे पर कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भी जलेंगे Ravan Dahan Live 2026: दशहरे के मौके पर कई रामलीला मैदानों में रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का भी दहन किया जाता है। यह आयोजन भगवान श्रीराम की रावण पर विजय की याद में होता है। पुतला दहन से पहले कई जगह रामलीला के अंतिम प्रसंग का मंचन भी किया जाता है।

20 Oct 2026, 11:10:59 AM IST Ravan Dahan Live 2026: इंदौर में 111 फीट के रावण का दहन Ravan Dahan Live 2026: मध्य प्रदेश के इंदौर में दशहरा मैदान पर 111 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन शाम 7 बजे प्रस्तावित है। शहर में चिमनबाग मैदान समेत कई अन्य जगहों पर भी रावण दहन के कार्यक्रम रखे गए हैं। आयोजन स्थलों पर आतिशबाजी और दशहरा उत्सव भी होगा।

20 Oct 2026, 11:09:48 AM IST Ravan Dahan Live 2026: लखनऊ में 75 फीट ऊंचे रावण का होगा दहन Ravan Dahan Live 2026: लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान में इस बार 75 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। आयोजन को खास बनाने के लिए पुतले में चलने वाले सिर और हाथों की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, रावण दहन रात 8:30 बजे निर्धारित है।

20 Oct 2026, 11:07:12 AM IST Ravan Dahan Live 2026: रावण दहन के लिए प्रदोष काल का समय Ravan Dahan Live 2026: पंचांग के अनुसार, 20 अक्टूबर को रावण दहन के लिए प्रदोष काल शाम 5:47 बजे से रात 8:23 बजे तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दशहरे पर सूर्यास्त के बाद रावण दहन किया जाता है। अलग-अलग शहरों में सूर्यास्त और आयोजन के समय में अंतर हो सकता है।

20 Oct 2026, 11:06:46 AM IST Ravan Dahan Live 2026: नोएडा और गाजियाबाद में कब जलेगा रावण? Ravan Dahan Live 2026: नोएडा और गाजियाबाद में भी विजयादशमी पर रावण दहन की तैयारियां हैं। शहरों के लिए शाम 5:47 बजे के बाद का समय बताया गया है। रावण दहन देखने जाने वाले लोग अपने नजदीकी रामलीला मैदान या आयोजन स्थल की टाइमिंग पहले जांच लें।