किस राशि के लिए कौन सा रत्न होता है शुभ, यहां जानें सबकुछ

संक्षेप: ज्योतिष में रत्नों का अपना खास महत्व माना जाता है। ग्रहों की ऊर्जा सीधे जीवन पर असर डालती है और सही रत्न पहनने से व्यक्ति के स्वभाव, किस्मत, करियर, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन हर रत्न हर किसी के लिए लाभकारी नहीं होता है।

ज्योतिष में रत्नों का अपना खास महत्व माना जाता है। ग्रहों की ऊर्जा सीधे जीवन पर असर डालती है और सही रत्न पहनने से व्यक्ति के स्वभाव, किस्मत, करियर, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन हर रत्न हर किसी के लिए लाभकारी नहीं होता है इसलिए जानना जरूरी है कि किस राशि के लिए कौन-सा रत्न शुभ माना गया है। रत्नशास्त्र के अनुसार, सही रत्न पहनने से भाग्य का साथ बढ़ता है, बाधाएं दूर होती हैं और जीवन की दिशा स्थिर होती है। आइए जानते हैं, किस राशि के लिए कौनसा रत्न शुभ होता है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- मूंगा मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, इसलिए मूंगा पहनना सबसे शुभ माना जाता है। यह साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाता है। कार्य में गति और सफलता दिलाता है।

वृषभ राशि- हीरा वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। हीरा पहनने से आकर्षण, कला, प्रेम और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। विवाह और रिश्तों में भी लाभ देता है।

मिथुन राशि- पन्ना बुद्धि और संवाद का ग्रह बुध मिथुन राशि का स्वामी हैं। पन्ना मानसिक स्पष्टता, शिक्षा, व्यापार और संचार कौशल को बढ़ाता है।

कर्क राशि- मोती चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। मोती मन को शांत करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और परिवारिक जीवन को मजबूत बनाता है।

सिंह राशि- माणिक सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। माणिक पहनने से नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, पहचान मिलती है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। करियर में स्थिरता आती है।

कन्या राशि- पन्ना कन्या राशि का स्वामी भी बुध है। पन्ना पढ़ाई, विश्लेषण, व्यापार और निर्णय-क्षमता को मजबूत करता है। नौकरी वालों के लिए भी यह बहुत शुभ है।

तुला राशि- हीरा तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। हीरा सामंजस्य, प्रेम, आकर्षण और आर्थिक विकास में मदद करता है। कला और मीडिया क्षेत्र के लिए यह विशेष लाभकारी होता है।

वृश्चिक राशि- मूंगा वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मूंगा सुरक्षा, साहस और जीवन में स्थिरता बढ़ाता है। यह रत्न भय, तनाव और अनिश्चितता कम करता है।

धनु राशि- पुखराज इस राशि के स्वामी बृहस्पति है। पुखराज भाग्य, शिक्षा, ज्ञान और शादी-ब्याह के योग को मजबूत करता है। आर्थिक उन्नति में भी यह सहायक होता है।

मकर राशि- नीलम मकर राशि शनि के अधीन है। नीलम सही व्यक्ति को बेहद तेज और शक्तिशाली परिणाम देता है। बाधाओं को दूर करता है और करियर में तेज प्रगति लाता है पर इसे पहनने से पहले जांच जरूरी है।

कुंभ राशि- नीलम यह राशि भी शनि से प्रभावित है। नीलम नौकरी, व्यवसाय, धन और समय प्रबंधन में तेजी लाता है। यह रत्न मानसिक स्थिरता देता है।

मीन राशि- पुखराज मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। पुखराज से भाग्य उभरता है, रिश्ते सुधरते हैं और आध्यात्मिकता बढ़ती है। इस रत्न से करियर में स्थिर प्रगति मिलती है।