ऑफिस की वजह से होने लगा है तनाव? इन 4 रत्नों से मिलेगा फायदा
संक्षेप: रत्नशास्त्र में कुछ ऐसे रत्न हैं जो जिंदगी को वाकई में खूबसूरत बनाने की ताकत रखते हैं। इन रत्नों की मदद से अपनी मुश्किलों पर काफी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। आज जानते हैं उन रत्नों के बारे में जो तनाव को कम करके मन को शांत करते हैं।
भागती-दौड़ती जिंदगी में लगभग हर इंसान तनाव से घिरा होता है। कुछ लोग अपने तरीके से इस तनाव को कम कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग चीजों को ओवरथिंक करके स्थिति को और भी जटिल बना लेते हैं। अमूनन लोग ऑफिस के चलते ज्यादा तनाव पालते हैं। अगर आप भी तनाव का शिकार होकर खुद को और परेशान करते हैं तो अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रत्नशास्त्र में कई ऐसे रत्न के बारे में बताया गया है, जो जिंदगी की मुश्किलों को कम करके जिंदगी को आसान बनाते हैं। आज जानेंगे उन 4 रत्नों के बारे में जो आसानी से तनाव को दूर करके मन को शांत करते हैं। नीचे जानें इस रत्नों के बारे में...
मोती: रत्नशास्त्र में मोतो को सबसे उत्तम माना जाता है। मोती गुस्से को कम करके मन को शांत करता है। वहीं इसमें तनाव को भी कम करने की ताकत है। जिन लोगों के मन में अक्सर निगेटिव बातें ही आती हैं, उन्हें मोती जरूर धारण करना चाहिए। मोती की वजह से चंद्रमा भी मजबूत होता है। ऐसे में धीरे-धीरे गुस्सा और तनाव कम होने लगता है।
मूनस्टोन: मूनस्टोन दिखने में सफेद रंग का होता है और चमक की वजह ये ये नीले या फिर दुधिया रंग का दिखता है। मोती की ही तरह ही ये भी मन को शांत रखता है। जिन लोगों के घरों में बहुत लड़ाइयां होती हैं, उन्हें भी ये रत्न अपने पास रखना चाहिए। मन शांत होने के साथ-साथ इससे घर की एनर्जी भी ठीक होती है।
ब्ले लेस एगेट: ये भी खास किस्म का रत्न है। अगर मन हमेशा परेशान रहता है तो उन्हें इसे जरूर धारण करना चाहिए। जिन लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं, उनके लिए तो ये रत्न किसी वरदान से कम नहीं है। इस रत्न की मदद से जिंदगी में संतुलन आता है। इस वजह से एंग्जाइटी भी काफी हद तक कम हो जाती है।
लेपिडोलाइनट: लेपिडोलाइनट में भी गुस्से को शांत करने की ताकत होती है। इस रत्न की वजह से तनाव काफी हद तक कम हो जाता है। ऐसे में मन शांत होता है और हर एक काम में मन भी लगने लगता है। इसका रंग बैंगली होता है। है.
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए रत्नशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)