Ratha Saptami 2026: रथ सप्तमी आज, करें सूर्य देव से जुड़े ये उपाय, होगा भाग्योदय

हिंदू धर्म में रथ सप्तमी का खास महत्व है। यह हर साल माघ मास के शुक्ल पक्षी की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है, जो कि आज यानी 25 जनवरी को है। इसे आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्य देव की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ था, जो कश्यप ऋषि और माता अदिति के संयोग से संभव हुआ। इसे सूर्य जयंती भी कहते हैं। इस दिन लोग सूर्य देव की विधि विधान से पूजा अर्चनाा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। कहते हैं इस दिन व्रत रखने वालों पर सूर्य देव की कृपा बरसती है और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और संतान सुख का वरदान प्राप्त होता है। यही वजह है कि इसे पुत्र सप्तमी भी कहा जाता है।

महत्व धार्मिक मान्यता के मुताबिक रथ सप्तमिी के दिन से ही सूर्य देव के सात घोड़े उनके रथ का वहन करना शुरू करते हैं। इसलिए इसे रथ सप्तमी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन से सूर्य की ऊर्जा और तेज में वृद्धि होती है, जिसका सीधा प्रभाव पृथ्वी और मानव जीवन पर पड़ता है। ऐसे में इस दिन सूर्य देव से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से भाग्योदय होता है।

रथ सप्तमी की पूजा विधि

रथ सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना आदि में स्नान करना शुभ माना जाता है। यदि आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो घर पर जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्यदेव का ध्यान किया जाता है। इसके बाद उगते सूर्य की दिशा में मुख करके खड़े हों। तांबे या पीतल के पात्र में जल लें और उसमें लाल चंदन, कुमकुम, लाल पुष्प, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। फिर जल को धीरे-धीरे सिर के ऊपर से प्रवाहित करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्रों जैसे - 'ॐ सूर्याय नमः, ॐ घृणि सूर्याय नमः, या ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः' मंत्रों का जाप करें। अर्घ्य देने के बाद सूर्य देव का ध्यान करें और आज्ञा चक्र व अनाहत चक्र पर तिलक लगाएं।

सूर्य देव से जुड़े उपाय

- रथ सप्तमी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य नमस्कार करना चाहिए।

- सूर्य नमस्कार करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है।

- सूर्य देव की पूजा में आक के फूल अर्पित करें। इससे वो प्रसन्न होते हैं।

- गुड़, गेहूं और तांबे के पात्रों का दान करना अत्यंत शुभफलदायी होता है।

- इस दिनसुबह-शाम ॐ आदित्याय नमः मंत्र का जाप करते रहिए।

- इस दिन रविवार पड़ने से आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं।

- अगर संभव हो तो रथ सप्तमी पर नमक का दान जरूर करें। ऐसा करने से आर्थिक लाभ मिलता है और करियर में भी उन्नति प्राप्त हो सकती है।

दान-पुण्य

रथ सप्तमी के दिन दान-पुण्य करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन आप अपनी इच्छानुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, धन या वस्त्र का दान कर सकते हैं। इस दिन गर्म वस्त्र का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है।