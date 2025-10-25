Hindustan Hindi News
कन्या राशिफल 25 अक्टूबर: खर्चों पर डालें एक नजर, रात में ना करें ये काम

कन्या राशिफल 25 अक्टूबर: खर्चों पर डालें एक नजर, रात में ना करें ये काम

संक्षेप: Today Virgo Horoscope 25 October 2025: राशिचक्र की छठी राशि कन्या की होती है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। जानिए आज का दिन इस राशि के लिए क्या-क्या लेकर आने वाला है? करियर, लव, मनी और हेल्थ के लिहाज से नीचे पढ़ें पूरा राशिफल…

Sat, 25 Oct 2025 07:27 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Virgo Horoscope Today 25 October 2025, Aaj Ka Kanya Rashifal: आज यानी 25 अक्टूबर का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर अच्छा जाने वाला है। हालांकि कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। नीचे पढ़ें कन्या राशि की पूरी राशिफल…

कन्या लव राशिफल: आज रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी सोशल इवेंट में कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जो आपके जैसा ही हो। आपकी ईमानदारी और नेचर लोगों पर अच्छी छाप छोड़ेंगे। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर की हर एक छोटी-छोटी बात को ध्यान से सुनें। उन्हें सपोर्ट करें और अपने छोटे-छोटे जेस्चर से स्पेशल फील करवाएं। किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म ना करें।

कन्या करियर राशिफल: आज आप काफी मेहनत करने वाले हैं। कड़ी मेहनत और प्लानिंग से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज अपनी टॉप प्रियॉरिटी की एक लिस्ट बना लें। एक-एक करके उन्हें पूरा करें। डिटेल्स पर आपकी पकड़ और क्लैरिटी से टीम प्रभावित होगी। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सारी जानकारी जुटा लें। किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। फाइलों को आज व्यवस्थित कर लें। डेडलाइन को लेकर क्लैरिटी लेकर आएं और टीम को बचाएं। आपकी मेहनत से सीनियर्स प्रभावित होंगे।

कन्या फाइनेंशियल लाइफ: पैसों के मामले में अनुशासन काम आने वाला है। अपने खर्चों पर एक नजर डालें। बिल और रसीद को भी आज देखें। इसी के साथ सोचें कि कहां-कहां बचत की जा सकती है। अचानक की जा रही शॉपिंग से बचें। खुद से पूछें कि क्या यहां पैसे खर्च करना सही है? धीरे-धीरे बचत करेंगे तो आगे के लिए अच्छा होगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो पहले किसी भरोसेमंद शख्स से सलाह जरूर लें।

कन्या सेहत राशिफल: रूटीन को फॉलो करिए। हल्की स्ट्रेचिंग और छोटी सी हल्की वॉक के साथ दिन शुरू करें। गुनगुना पानी पिएं। बैलेंस्ड खाना खाएं। खाने में सब्जियां और अनाज शामिल करें। सोने-जागने का समय तय करें। रात में भारी खाना या स्नैकिंग से बचें। बैचेनी महसूस हो तो सोने से पहले डीप ब्रीदिंग जरूर करें। आप चाहे तो स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। काम के बीच में ब्रेक लें, इससे आंखों के साथ-साथ दिमाग को भी आराम मिलेगा।

कन्या राशि के गुण

ताकत: दयालु, सुसंस्कृत, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा चुस्त, कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रखने वाली

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आंत

शासक ग्रह: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

सबसे अच्छी ट्यूनिंग: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

मध्यम अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

