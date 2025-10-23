Hindustan Hindi News
कन्या राशिफल 23 अक्टूबर: आज खर्चों पर नजर रखें कन्या राशि वाले, समय पर लें नींद

संक्षेप: Virgo Horoscope Today 23 October 2025 Aaj Ki Kanya Rashifal Future prediction: राशिचक्र की छठी राशि कन्या की है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। जानिए आज का दिन इस राशि के लिए कैसा जाने वाला है?

Thu, 23 Oct 2025 07:31 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
कन्या लव लाइफ: आज समझदारी के साथ अपना प्यार जताएं। आज पार्टनर की बातों को बिना किसी रोकटोक या फिर जज किए बिना सुनें। आज छोटे-छोटे जेस्चर काफी असर डालने वाले हैं। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है। आज आपकी मुलाकात किसी भरोसेमंद इंसान से होगी। धैर्य रखिए आर रिश्तों को प्यार से संभालिए।

करियर राशिफल: ऑफिस में आज आपकी प्लानिंग काम आएगी। काम को लेकर डिसिप्लिन रहें। जरूरी टास्क को पहले कर लें। कलीग्स की मदद करें। छोटी-छोटी लिस्ट बना लेंगे तो फायदा आपको ही होगा। अपनी सीमाओं को तय करें। अगर आज एक घंटे भी फोकस के साथ काम कर लेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लोग आज चुपचाप आपकी तारीफ करेंगे। आज अपनी छोटी गलतियों को पकड़ लें क्योंकि इससे बाद में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अपनी ग्रोथ को मेंटर के साथ जरूर शेयर करें।

फाइनेंशियल लाइफ: आज अपने खर्चों पर नजर रखें। छोटे-छोटे सब्सक्रिप्शन पर ध्यान दें। जो जरूरी ना हो, उसे हटा दीजिए। किसी एक छोटे लक्ष्य पर फोकस करिए। इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी ना करें। चीजों को पहले पूरी तरह से समझ लें। अगर किसी के साथ खर्चा बांट रहे हैं तो नोट्स बना लें ताकि किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना हो। एक व्यवस्थित फाइनेंशियल प्लान से मन शांत रहेगा। फाइनेंशियल प्लान बना लेंगे तो इससे आपका मन शांत रहेगा।

सेहत राशिफल: कन्या राशि के जातक अच्छी हेल्थ के लिए रूटीन को फॉलो करें। दिन की शुरुआत हल्की वॉक या फिर स्ट्रेचिंग से करें। इससे शरीर हल्का महसूस करेगा। काम करते वक्त अपना पोस्चर सही रखें। आंखों को आराम दें। हल्का और संतुलित खाना खाएं। आज सब्जियां और अनाज ज्यादा खाएं। पानी खूब पिएं। मन शांत करना है तो पांच मिनट के लिए गहरी सांस लें। आज कमरा साफ करेंगे तो मन हल्का होगा। टू-डू लिस्ट बना लीजिए। नींद समय पर लें। आज धूप में कुछ देर रहें।

कन्या राशि के गुण

ताकत: दयालु, सलीकेदार, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, मजबूत इरादों वाली

कमजोरी: ज़्यादा चुस्त-दुरुस्त, कभी-कभी हद से ज़्यादा कंट्रोल चाहने वाली

प्रतीक: कुंवारी कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का हिस्सा: आंतें

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

ठीक-ठाक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
