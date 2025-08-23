virgo horoscope today 23 august 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction कन्या राशिफल 23 अगस्त: पार्टनर संग सुबह-सुबह करें ये काम, जल्दबाजी में ना करें शॉपिंग, rashifal - Hindustan
virgo horoscope today 23 august 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction

कन्या राशिफल 23 अगस्त: पार्टनर संग सुबह-सुबह करें ये काम, जल्दबाजी में ना करें शॉपिंग

Aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal, Virgo Horoscope 2 August 2025: राशिचक्र में कन्या राशि छठी राशि है। इस राशि का ग्रह स्वामी बुध है। नीचे जानिए आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयSat, 23 Aug 2025 07:38 AM
Virgo Daily Horoscope, कन्या राशिफल 23 अगस्त 2025: आज बारीकियों पर ध्यान देंगे तो समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। आज क्लैरिटी के साथ एक लिस्ट बनाएं। छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें, इससे मन तरोताजा रहेगा। नींद पूरी लें। अपनी देखभाल करें। जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद जरूर करें।

कन्या लव राशिफल: प्यार को लेकर आपकी सोच-समझ आज अलग होगी। पार्टनर की ज्यादा केयर करते दिखेंगे। आज पार्टनर के साथ कोई ना कोई काम जरूर शेयर करें। ब्रेकफास्ट साथ में तैयार कर लें। आज आराम से बात करें और सामने वाले को भी ध्यान से सुनें। अगर सिंगल हैं तो किसी छोटे ग्रुप में शामिल हो जाएं। इस ग्रुप के जरिए आपको कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जो आपकी कद्र करें। सोच-समझकर किए जाने वाले जेस्चर रिश्ते में भरोसे को बढ़ाएंगे। क्लैरिटी के साथ ही बात करें। पार्टनर के लिए एक सुंदर सा नोट लिखकर रख दें।

कन्या करियर राशिफल: आज काम में अच्छा फल मिलने वाला है। अपनी योजनाओं पर सावधानी के साथ का करें। आज एक चेकलिस्ट बना डालें और एक-एक करके सारे काम समय पर निपटा दीजिए। बारीकियों पर आपकी पैनी नजर रहती है तो आज कई गलतियों को पकड़ लेंगे। आज किसी कलीग की मदद जरूर करें। आगे चलकर ये लोग आपका खूब साथ देंगे। डॉक्यूमेंट्स को ठीक से रखें। जल्द ही आपको किसी छोटे प्रोजेक्ट को लीड करने का अवसर मिलने वाला है।

कन्या मनी राशिफल: आज पैसों के मामले में प्रैक्टिकल रहें। अपने बिल और जरूरी खर्चों की एक लिस्ट बना डालें। अब ध्यान से देखिए कि कहां-कहां बचत हो सकती है। रोज के खर्चों में छोटे-छोटे बदलाव करें। आपको इसका रिजल्ट जल्द ही नजर आएगा। जल्दबाजी में खरीददारी से बचें। अगर कोई बड़ी खरीददारी करनी है तो अपना बजट देखें। हो सके तो आज के दिन रुककर कल यही सामान ले लें। पैसों का हिसाब रखें। जो सब्सक्रिप्शन अब काम के नहीं है, उन्हें रद्द कर दें। इससे आप पैसे बचा सकेंगे।

कन्या हेल्थ राशिफल: रूटीन को फॉलो करके अपनी बॉडी का ध्यान रखें। खाना अच्छा खाएं। हल्की-फुल्की एक्टिविटी से मन शांत रहेगा। नींद पूरी लें। आज हल्की स्ट्रेचिंग से अच्छा महसूस करेंगे। बैठते समय सही पोस्चर का ध्यान रखें। स्क्रीन टाइमिंग थोड़ी कम करें। बीच में ब्रेक लेते रहें। गहरी सांस लें, इससे तनाव काफी हद तक कम होगा।

कन्या राशि के गुण

ताकत: दयालु, आकर्षक, पूर्णतावादी, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाले

कमजोरी: चुस्त-दुरुस्त (ज्यादा बारीकी पर ध्यान देने वाले), अत्यधिक अधिकार जताने वाले

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आंत

ग्रह स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: धूसर

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

प्राकृतिक मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छा मेल: कन्या, मीन

मध्यम मेल: मेष, सिंह, तुला, कुम्भ

कमजोर मेल: मिथुन, धनु

