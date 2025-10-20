Hindustan Hindi News
कन्या राशिफल 20 अक्टूबर: हो सकता है प्रमोशन, शादीशुदा महिलाएं आज जरूर करें ये काम

संक्षेप: Kanya Aaj Ka Rashifal, Virgo 20 October Prediction: राशिचक्र में छठे नंबर पर कन्या राशि आती है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से आज कन्या राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है? नीचे पढ़ें विस्तार से...

Mon, 20 Oct 2025 06:48 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Virgo Horoscope 20 October 2025: लव लाइफ को स्मूदली चलाने के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। करियर के मामले में सतर्क रहना है, हालांकि मौके खूब मिलेंगे। पैसों के मामले में खुद पर कंट्रोल करना है। वहीं सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है।

कन्या लव लाइफ: आज कन्या राशि वाले छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज ना करें। ऐसा करने से आगे चलकर बड़ी दिक्कत हो सकती है। धैर्य बनाए रखिए। पार्टनर के साथ रोमांटिक बने रहिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस बनाने के लिए एक-दूसरे का साथ दें। सिंगल लड़कियों के लिए दिन का दूसरा हिस्सा खास रहेगा। आज किसी पार्टी या फिर फंक्शन में कोई नया रिश्ता जुड़ने की संभावना है। शादीशुदा महिलाएं पति पर थोड़ा ध्यान दें ताकि कोई गलतफहमी ना हो।

कन्या करियर राशिफल: कन्या राशि के जातक आज टीम मीटिंग में संभलकर अपनी बात सामने रखें ताकि सीनियर्स को बुरा ना लगे। आईटी, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर, ऐनिमेशन और आर्किटेक्चर से जुड़े लोगों को विदेश में काम करने का मौका मिल सकता है। कुछ लोगों को आज जॉब इंटरव्यू या फिर ट्रैवल से जुड़ी गुड न्यूज मिल सकती है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को आज अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। आज एक चीज का ध्यान दें कि दूसरों के काम में दखल नहीं देना है।

कन्या धन राशिफल: आज पैसा खूब आएगा लेकिन खर्चों पर भी कंट्रोल करना जरूरी है। कुछ महिला जातकों को आज इन्क्रिमेंट या प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है। इसे बैंक बैलेंस निश्चित रूप से बढ़ेगा। जो लोग घर की मरम्मत करवाना चाह रहे हैं, वो लोग आज प्लान बना सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज फंडिंग जुटाने में दिक्कत आएगी।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल: कन्या राशि के जातकों को आज सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोगों को स्किन इंफेक्शन, सांस या पाचन से जुड़ी शिकायत हो सकती है। महिलाओं को स्त्री रोग से संबंधित दिक्कतें आएंगी। जो लोग शराब और तंबाकू जैसी चीजें लेते हैं, वो इसे बंद करने की सोचें क्योंकि आगे चलकर काफी दिक्कतें आएंगी। जिन लोगों को नींद कम आती है, उन लोगों के लिए आज दिन का दूसरा हिस्सा मुश्किल भरा रहेगा। बच्चे को स्किन पर रैशेज या एलर्जी की शिकायत कर सकते हैं।

कन्या राशि के गुण

ताकत: दयालु, सलीकेदार, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, मजबूत इच्छाशक्ति

कमजोरी: बहुत ज्यादा चुस्त या ओवर-पजेसिव

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आंतें

ग्रह स्वामी: बुध

लकी डे: बुधवार

लकी कलर: ग्रे

लकी नंबर: 7

लकी स्टोन: नीलम

सबसे अच्छी जमती है: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी बनती है: कन्या, मीन

ठीक-ठाक चलती है: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम जमती है: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
