मीन राशिफल 25 मई 2026: आज मीन राशि वालों को मिल सकती है खुशखबरी, बनेंगे आय के नए स्रोत
Pisces Horoscope Today 25 May 2026, Aaj ka Meen Rashifal : मीन राशि वालों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। आर्थिक पक्ष से लेकर पारिवारिक जीवन बहुत यादगार साबित हो सकता है। पढ़ें आज का मीन राशिफल।
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 25 मई 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आप आपको अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा। शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिसका प्रयोग आप लंबित कार्यों को पूरा करने में लगाएंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखेंगे। धन की स्थिति अच्छी कही जाएगी। धन लाभ के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी धन आ सकता है। व्यावसायिक पक्ष सही नजर आ रहा है, हालांकि अपनी सेहत पर नजर रखना जरूरी है।
पढ़ें आज का मीन राशि का विस्तृत राशिफल-
मीन लव राशिफल-
आज मीन राशि के लिए प्रेम की स्थिति थोड़ी दूरी वाली है। जो लोग प्रेम में हैं उनके रिश्तों में ठहराव दिखाई पड़ सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अभी नए प्रेम का समय नहीं कहा जाएगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। प्रेम से जुड़े मामलों में अभी जल्दबाजी नहीं करें। शादीशुदा लोगों के लिए भी समय मध्यम रहेगा। जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है। हालांकि परिवार के हस्तक्षेप से स्थिति बेहतर होगी।
मीन करियर राशिफल-
व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं। निवेश के लिए समय शुभ कहा जाएगा। करियर में बदलाव का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नए व्यापार की शुरुआत संभव है। नौकरी पेशा करने वालों को आज खुशखबरी मिल सकती है। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे और प्रमोशन या आय में वृद्धि प्राप्त हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लीड करने या अन्य कोई नई जिम्मेदारी भी मिलने की संभावना है।
मीन आर्थिक राशिफल-
मीन राशि के लिए आज का दिन वित्तीय मामलों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। आर्थिक योजनाएं सफल होंगी और शाम तक धन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपके धन से जुड़े अच्छे फैसले ले पाएंगे। किसी पुराने निवेश से लाभ की स्थिति बन सकती है। सकारात्मक बने रहें और नकारात्मकता से दूरी बनाए रखें। किसी भी बड़ी निवेश से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लेना जरूरी है।
मीन सेहत राशिफल-
स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सिरदर्द या नेत्र से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जरूरी होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यह आपके लिए अच्छी दिनचर्या अपनाने का बेहतरीन समय है। खान-पान में नजर रखें। अपनी डाइट में हरी सब्जियां व फलों को शामिल करें। योग या ध्यान से दिन की शुरुआत करने से मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे और ताजगी का एहसास होगा।
कुल मिलाकर आज का दिन मीन राशि के लिए आर्थिक रूप से बेहतरीन रहने वाला है। करियर में मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। अटके हुए कार्य अब पूर्ण हो सकते हैं। आज किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना आपके लिए लाभकारी हो सकता है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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