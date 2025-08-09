तुला राशिफल 9 अगस्त: परिवार से करवाएं पार्टनर की मुलाकात, आज मिलेगा ऑफर लेटर

Aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal, Libra 9 August Prediction: राशिचक्र की सातवीं राशि तुला है। तुला राशि वालों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। जानिए आज सावन के आखिरी दिन पर तुला राशि वालों का दिन कैसा बीतने वाला है?

Libra Horoscope 9 अगस्त 2025, तुला राशिफल: पार्टनर से बात करते वक्त सही शब्द चुनें। आज प्रोफेशनल फैसला लेने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लें। हो सकता है कि पैसों से जुड़ी दिक्कत हो लेकिन आज आपकी सेहत ठीक रहने वाली है।

तुला लव राशिफल: आपका रोमांटिक स्वभाव के हैं। इस वजह से आपके रिलेशन में आ रही कोई भी दिक्कत आसानी से सुलझ जाएगी। अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। वीकेंड पर आप पार्टनर संग कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस दौरान आप फ्यूचर को लेकर भी बात कर सकते हैं। पार्टनर के साथ झगड़ा ना करें। उन्हें रोमांटिक डिनर पर जाएं। अगर हो सके तो अब परिवार से अपने पार्टनर की मुलाकात करवा दें। शादीशुदा महिलाएं प्रेग्नेंसी की न्यूज सुना सकती हैं। शादीशुदा लोग रिश्ते में तीसरे को दखलअंदाजी ना करने दें।

तुला करियर राशिफल: वर्कप्लेस पर आज आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपका करेंट प्रोजेक्ट सफल साबित हो सकता है। इससे आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। कोई एक प्रोजेक्ट आपको दोबारा भी करना पड़ सकता है क्योंकि क्लाइंट को कुछ शिकायतें हो सकती हैं। जो लोग नोटिस पीरियड पर हैं, आज उन्हें नई जॉब का ऑफर लेटर मिल सकता है।

तुला मनी राशिफल: दोपहर के बाद आज आपको आर्थिक रूप से कुछ परेशान जरूर हो सकती है। अपने खर्चों पर लगाम लगाएं। आज आपका मन करेगा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक साामान खरीदने का। कुछ फीमेल्स को आज पारिवारिक संपत्ति का कुछ हिस्सा मिलने की संभावना है। शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं। किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए सेविंग करें। बिजनेस से जुड़े लोगों को कहीं से पैसा मिलेगा जिससे वो अपने बिजनेस का विस्तार करने की सोच सकते हैं।

तुला हेल्थ राशिफल: आज हल्की-फुल्की एक्सरसाइज से दिन की शुरुआत करें। जिन लोगों को वायरल फीवर था, उन्हें आज राहत मिलेगी। स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। खूब पानी पिएं। रिस्की एक्टिविटी से बचें। कुछ फीमेल्स में आज माइग्रेन या फिर स्त्री रोग से जुड़ी समस्या हो सकती है। बच्चों को खेलने समय थोड़ा सावधान रहने के लिए कहें।

तुला राशि के गुण ताकत: आदर्शवादी, सामाजिक, आकर्षक, कला प्रेमी, उदार

कमजोरी: अनिर्णय, आलसी, टकराव से बचने वाला

प्रतीक: तराजू

तत्व: वायु

शरीर का हिस्सा: किडनी और ब्लैडर

ग्रह स्वामी: शुक्र

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 3

शुभ रत्न: हीरा

तुला राशि की अनुकूलता

सबसे अच्छी बनती है: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी बनती है: मेष, तुला

ठीक-ठाक बनती है: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

कम बनती है: कर्क, मकर