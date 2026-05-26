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मकर राशिफल 26 मई 2026: शाम तक मिलेगी कोई अच्छी खबर, शुभ फलों को पाने के लिए करें ये उपाय

Pandit Narendra Upadhyay लाइव हिन्दुस्तान
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Capricorn Horoscope Today 26 May 2026 in Hindi: जानें आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर मकर राशि वालों को होगा लाभ या नुकसान। पढ़ें आज का विस्तृत मकर राशिफल।

मकर राशिफल 26 मई 2026: शाम तक मिलेगी कोई अच्छी खबर, शुभ फलों को पाने के लिए करें ये उपाय

Capricorn Today Horoscope 26 May 2026, आज का मकर राशिफल: मकर राशि वालों आज आपको किसी की ओर खुद को आकर्षित पा सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा, जिससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज आपको अप्रत्याशित लाभ की संभावना है। आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। भाग्य में वृद्धि का अनुभव करेंगे। शाम तक कोई शुभ समाचार मिल सकता है। हालांकि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लें। संतान का साथ मिलेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर नजर रखें। जानें आज मकर राशि वालों के लिए वित्त, करियर, स्वास्थ्य व प्रेम-संबंध के लिए कैसा रहेगा दिन।

पढ़ें आज का विस्तृत मकर राशिफल-

मकर लव राशिफल-

मकर राशि वालों के लिए आज प्रेम की स्थिति अच्छी कही जाएगी। सितारों का साथ मिलेगा। जीवनसाथी के साथ यादगार पल बिताएंगे। आकस्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है। विवाहित जातक परिवार को आगे बढ़ाने का विचार कर सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए दिल की बात को साझा करने के लिए दिन अच्छा रहने वाला है।

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मकर करियर राशिफल-

आज आपको कार्यक्षेत्र में तरक्की देखने को मिल सकती है। सहकर्मी आपसे प्रेरणा लेंगे और कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के लिए सलाह भी मांग सकते हैं। उच्चाधिकारी आपसे प्रभावित होकर किसी नए प्रोजेक्ट या काम की जिम्मेदारी दे सकते हैं। हालांकि अपनी वाणी मधुर रखें और अपने शब्दों के चयन में सावधानी बरतें।

मकर आर्थिक राशिफल-

आज मकर राशि वालों को आर्थिक लाभ होने की संभावना है। किसी भी बड़े आर्थिक निवेश या निर्णय से खुद को दूर रखें। आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है, ताकि भविष्य में आने वाली किसी आकस्मिक स्थिति से बचा जा सके। आज का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं लाएगा। धन बचत के मौके सामने आएंगे, उन्हें हाथ से नहीं जाने दें।

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मकर सेहत राशिफल-

मकर राशि वालों का स्वास्थ्य थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। काम के दबाव के कारण मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। शरीर को रिलैक्स देने के लिए कुछ समय निकालें और पर्याप्त नींद लें। अपने डाइट में हरी सब्जियों और फलों को शामिल करें। आज भलाई के लिए अपने लिए समय निकालना और खुद को प्राथमिकता देना जरूरी है।

कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आर्थिक लाभ भी होगा और करियर में भी शुभ फल मिलेंगे। दिन को बेहतर बनाने के लिए मां काली को प्रणाम करना लाभकारी रहेगा।

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Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र

  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
  • विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण

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विशेषज्ञता
  1. वैदिक एवं फलित ज्योतिष
  2. रत्न विज्ञान (Gemology)
  3. वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
  4. ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
  5. ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
  6. ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय

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