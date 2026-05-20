मेष राशिफल 21 मई 2026: आज नौकरी और व्यापार में होगा लाभ, इस काम में ना करें जल्दबाजी
Aries Horoscope Today 21 May 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 मई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 21 May 2026, Aaj ka mesh rashifal, आज का मेष राशिफल: मेष राशि वालों के लिए आज स्वग्रही मंगल आपकी ही राशि में स्थित होकर पराक्रम और आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहकर मानसिक मजबूती देगा। सूर्य और बुध धन तथा पारिवारिक मामलों को सक्रिय बनाएंगे, जिससे घर में सुख-सुविधाओं की खरीदारी का योग बन सकता है। आज आप ज्यादा इमोशनल महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लें।
पढ़ें आज का मेष राशि का विस्तृत राशिफल-
मेष लव राशिफल: मेष राशि वालों के लिए आज प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और संतान पक्ष से संतोष प्राप्त होगा। यदि किसी रिश्ते में दूरी चल रही थी तो बातचीत से स्थिति सुधरेगी। अविवाहित जातकों के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे और भविष्य को लेकर चर्चा कर सकते हैं।
मेष करियर राशिफल : आज आपको व्यापार और नौकरी दोनों में लाभ के संकेत हैं। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नए कार्यों की शुरुआत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी पेशा की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। सीनियर्स आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं।
मेष आर्थिक राशिफल: आज धन के मामले में आप लकी रहने वाले हैं। किसी अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। हालांकि आज आपको किसी बड़ी खरीदारी से बचना चाहिए, वरना आर्थिक स्थिति हिल सकती है। निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी नहीं करें। खर्चों पर कंट्रोल रखें। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो यह अच्छा दिन है।
मेष स्वास्थ्य राशिफल: मेष राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और पुराने रोगों में राहत मिलने की संभावना है। हालांकि क्रोध और जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा। मानसिक रूप से भी आप अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। दिन की शुरुआत योग या ध्यान से करना बेहतर रहेगा। एनर्जी के लिए खूब पानी पिएं।
कुल मिलाकर आज घर में छोटी-मोटी कलह संभव है लेकिन परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। शुभ कार्यों में धन खर्च होगा और सम्मान बढ़ेगा। हरी वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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