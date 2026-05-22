वृषभ राशिफल 23 मई 2026: आज ऑफिस में मिलेगी नई पहचान, इस मामले में ले पाएंगे सटीक फैसला
Taurus Today Horoscope 23 May 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 मई 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Today Taurus horoscope in hindi, आज का वृषभ राशिफल 23 मई 2026: वृषभ राशि वालों के लिए आज का पूरा दिन हर मोर्चे पर बड़ी सफलता और संबल देने वाला साबित होगा। लग्न के सूर्य और बुध आपको समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान और एक नई पहचान दिलाएंगे। चतुर्थेश और पंचमेश का लग्न में एक साथ आना आपकी निर्णय लेने की क्षमता को अद्भुत बना रहा है, जिससे आप करियर और पैसे के मामलों में सटीक फैसले ले पाएंगे।
पढ़ें आज का वृषभ राशिफल-
वृषभ लव राशिफल-
लव लाइफ के मामले में वृष राशि के जातकों के लिए समय बहुत ही शानदार और अनुकूल दिख रहा है। वर्तमान में आपके प्रेम की स्थिति में बिल्कुल एक गहराई होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपके आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी और आप अपने पार्टनर के साथ और गहरे प्रेम में चलते जा रहे हैं। साथी के लिए आपका जुड़ाव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा और मन में किसी भी तरीके की दुविधा वाली बात आपके अंदर नहीं दिख रही है। आप दोनों आपसी समझ के बूते बहुत अच्छे स्थिति में चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, जो लोग सिंगल हैं और किसी नए प्यार के बंधन में बंधने के लिए सोच रहे हैं, वे अब करीब-करीब अपना मन बना चुके हैं। आपके दिल में जो भी संशय था, वह दूर हो चुका है और अब आप नए प्रेम के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपने अपने पार्टनर या रिश्ते को लेकर जो सोचा है उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, वहां आप बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं और रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं।
वृषभ करियर राशिफल-
आज आपके कार्यक्षेत्र व्यापार और निवेश के दृष्टिकोण से यह समय बेहद शानदार और प्रगतिशील रहने वाला है। वृषभ राशि की स्थिति इस समय ग्रहों के गोचर के कारण एक बहुत ही मजबूत बनी हुई है। आपके लग्न में ही सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, जो आपको बेहद पराक्रमी बना रहे हैं और आपके साहस में वृद्धि कर रहे हैं। वहीं तृतीय भाव का चंद्रमा आपकी व्यावसायिक स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत बना रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी।
वृषभ आर्थिक राशिफल-
आज वृषभ राशि वालों के लिए व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बिजनेस के लिहाज से यह बहुत अच्छी स्थिति आपकी कही जाएगी, जिसके कारण आप किसी नए व्यापार की तरफ भी जा सकते हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता इस समय बहुत अच्छी हो रखी है। ग्रहों की इस खूबसूरत युति के कारण आपकी बौद्धिक स्थिति इस समय बहुत अच्छी है, जिससे निवेश करने की स्थिति आपकी बहुत अच्छी बन रही है। आप इस समय यह डिसीजन ले पा रहे हैं कि निवेश कहां करना है और कैसे करना है। इसलिए आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और बिना किसी शक के बिल्कुल निवेश करना चाहिए, आपके लिए किसी भी घाटे की स्थिति नहीं दिख रही है।
वृषभ सेहत राशिफल-
वृषभ राशि वालों के सेहत की बात करें तो आपके लिए स्वास्थ्य की स्थिति आपकी काफी अच्छी बनी हुई है। शारीरिक रूप से आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे और पुरानी दिक्कतों से राहत मिलेगी। हालांकि ग्रहों के गोचर को देखें तो इस समय थोड़ा सा शारीरिक तापमान बढ़ सकता है, इसलिए गर्मी और मौसमी बीमारियों से खुद का बचाव जरूर करें। इसके साथ ही आपको थोड़ा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर पर ध्यान जरूर देना होगा, क्योंकि इसमें हल्का उतार-चढ़ाव आने की आशंका दिख रही है। खान-पान में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें। मानसिक रूप से आप पूरी तरह शांत और सुदृढ़ रहेंगे। इस थोड़े बहुत शारीरिक तापमान और बीपी की समस्या को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत वाली बात सेहत के मामले में नहीं नजर आ रही है। आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे।
कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यापार में नई शुरुआत के योग हैं और चंद्रमा का पराक्रम भाव में होना आपकी कमर्शियल डील्स को मजबूत करेगा। सेहत में बस थोड़ा सा बढ़े हुए तापमान और रक्तचाप को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रेम के मोर्चे पर भी आप पूरी तरह स्पष्ट और संतुष्ट रहेंगे। भौतिक सुख-समृद्धि में वृद्धि होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बेहतरीन समय का पूरा लाभ उठाने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करना आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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