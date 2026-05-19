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वृषभ राशिफल 20 मई 2026: आज बनेंगे इनकम के नए सोर्स, ऑफिस में मिलेगी अच्छी खबर

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Taurus Today Horoscope 20 May 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 20 मई 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…

वृषभ राशिफल 20 मई 2026: आज बनेंगे इनकम के नए सोर्स, ऑफिस में मिलेगी अच्छी खबर

Today taurus horoscope in hindi, आज का वृषभ राशिफल 20 मई 2026: वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति से बेहतरीन रहने वाला है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिसका इस्तेमाल आप अच्छे कार्यों में करेंगे। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। रिश्तों में गहराई और मिठास बढ़ेगी। आर्थिक रूप से आपकी नई शुरुआत हो सकती है। करियर के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। कार्यस्थल पर कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत अच्छी रहने वाली है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी धार्मिक यात्रा का भी प्लान बन सकता है।

पढ़ें आज का वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल-

वृषभ राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा: पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। प्रेम-संबंधों में भरोसा बढ़ेगा और संतान पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। दांपत्य जीवन में संतुलन दिखाई देगा। आज प्रियजनों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करें। विवाहित जातक आज साथी के साथ यादगार शाम बिता सकते हैं।

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वृषभ राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा: आज का दिन आपके करियर के लिए शानदार रहेगा। आप अपनी मेहनत के बल पर तरक्की पाएंगे। प्रशासन, राजनीति, शिक्षा और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय उन्नतिकारक सिद्ध हो सकता है। आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी तथा आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं।

वृषभ राशि के लिए आज का आर्थिक राशिफल कैसा रहेगा: वृषभ राशि के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से अच्छा रहने वाला है। आर्थिक योजनाएं सफल होंगी और आप बचत करने में भी सफलता पाएंगे। आय के नए साधन बन सकते हैं। निवेश अब आपको अच्छे परिणाम दिलाएगा, हालांकि किसी भी तरह के बड़े निवेश से अभी बचें। जरूरी और बड़े खर्चों पर नजर रखें, वरना आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है।

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वृषभ राशि के लिए आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा: सूर्य और बुध की युति मानसिक स्पष्टता के साथ शारीरिक मजबूती भी प्रदान करेगी। थकान कम महसूस होगी और कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। ध्यान और योग आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करेंगे। ताजे फलों और सब्जियों का सेवन आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाएगा। ऊर्जा बनाए रखने के लिए खूब पानी पिएं।

कुल मिलाकर आज वृषभ राशि वालों के प्रतिष्ठा और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। रुके हुए कार्यों में गति आएगी और वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुभ फलदायक रहेगा।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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