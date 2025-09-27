tarot horoscope today 27 september love career money and health prediction in hindi टैरो राशिफल 27 सितंबर: खुद पर भरोसा रखें सिंह राशि, नई शुरुआत के लिए तैयार रहें वृश्चिक राशि, rashifal - Hindustan
टैरो राशिफल 27 सितंबर: खुद पर भरोसा रखें सिंह राशि, नई शुरुआत के लिए तैयार रहें वृश्चिक राशि

Tarot Horoscope Today, 27 September 2025: टैरो कार्ड्स बदलती हुई एनर्जी को तुरंत पिक करती हैं। इन कार्ड्स की मदद से जानिए कि आज मेष से लेकर मीन राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है? साथ ही जानिए कुछ जरूरी टिप्स भी…

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नीरज धनखेरSat, 27 Sep 2025 07:56 AM
मेष (Aries)

टैरो कार्ड: पेज ऑफ स्वॉर्ड्स

आज किसी मामले में अपनी गहरी समझ का इस्तेमाल करें। किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। चीजों को नैचुरली आगे बढ़ने दें। खुद से सवाल पूछें। शांत रहें और पैटर्न को समझने की कोशिश करिए।

लकी टिप: आज ज्यादा ना बोलें।

वृष (Taurus)

टैरो कार्ड: नाइट ऑफ वैंड्स

आपके अंदर काफी एनर्जी है जोकि आपको सही दिशा में ही लेकर जा रहा है। किसी भी चीज पर डाउट ना करें। अब अपना पहला कदम उठाने के लिए सही समय है।

लकी टिप: अपने पहले विचार पर विश्वास करें।

मिथुन (Gemini)

टैरो कार्ड: द मैजिशियन

आपके पास हर एक संसाधन है। इसे सही दिशा में लगाएंगे तो फायदा होगा। आज आपको अपने अंदर पॉवर महसूस होगी। साथ ही आपको फील होगा कि आपमें बहुत क्षमता है। अब सिर्फ इसे सही दिशा में लगाना है।

लकी टिप: अपनी स्किल्स का सही प्रयोग करें।

कर्क (Cancer)

टैरो कार्ड: द एम्प्रेस

आपमें चीजों को बनाने और उसे संभालने की ताकत है। अपने आइडिया पर ध्यान दीजिए। अपनी फीलिंग्स को नजरअंदाज ना करें क्योंकि ये आगे बढ़ने वाली है। आगे चलकर नतीजा अच्छा ही होगा।

लकी टिप: अपनी फीलिंग्स को समझे और इसे आगे बढ़ाएं।

सिंह (Leo) – The Emperor

टैरो कार्ड: द एम्परर

आपके पास लीड करने की क्षमता है। अपने फैसलों पर अडिग रहें। खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है। जरूरत पड़ने पर दूसरों का मार्गदर्शन जरूर करें।

लकी टिप: खुद पर भरोसा रखते हुए फैसला लें और इस पर डटे रहिए।

कन्या (Virgo)

टैरो कार्ड: द हर्मिट

आज खुद के अंदर झांकने की कोशिश करें। काफी कुछ समझ आएगा। अकेले ही समय बिताएं। अपने मन की आवाज को ध्यान से सुनें। इसके बाद ही कोई फैसला लें।

लकी टिप: आज कुछ पल अकेले बिताएं।

तुला (Libra)

टैरो कार्ड: जस्टिस

आज बैलेंस की बहुत जरूरत है। सही फैसले लें। अपने फैसलों पर डटे रहें। फैसला लेते वक्त आप हर एक पक्ष को ध्यान में रखें। कोशिश करें कि हर चीज में बैलेंस बराबर रहे।

लकी टिप: निष्पक्ष होकर ही फैसला लें।

वृश्चिक (Scorpio)

टैरो कार्ड: डेथ

ये समय बदलाव का है। कोई पुरानी आदत आज छोड़ दें। पुराने विचार जो सिर्फ आपको परेशान करते हैं, उनसे दूर रहें। नई शुरुआत के लिए तैयार रहें। बदलाव से घबराने की जरूरत नहीं है।

लकी टिप: कोई पुरानी चीज आज छोड़ दें।

धनु (Sagittarius)

टैरो कार्ड: टेम्परेंस

आज बैलेंस और संयम की जरूरत है। अपनी फीलिंग्स का बैलेंस बनाकर आगे बढ़िए। किसी भी सिचुएशन में अपना संयम बनाकर चलें। खुद पर भरोसा रखें।

लकी टिप: बैलेंस बनाकर हर एक कदम आगे बढ़ाएं।

मकर (Capricorn)

टैरो कार्ड: द डेविल

आज किसी बुरी आदत को छोड़ने का दिन है। कोई खराब स्थिति है, जहां से आप निकल जाएंगे। अपने डर और संकोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़िए। ऐसे ही धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए।

लकी टिप: डर और संकोच से ऊपर उठ जाएं।

कुम्भ (Aquarius)

टैरो कार्ड: द स्टार

आज उम्मीद का दिन है। आज आपको कहीं ना कहीं से प्रेरणा जरूर मिलेगी। अपने सपनों का पीछा करते रहिए और लगातार अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए। खुद पर भरोसा रखें कि आप सफल जरूर होंगे।

लकी टिप: अपने सपनों की ओर बढ़िए और खुद पर भरोसा रखिए।

मीन (Pisces)

टैरो कार्ड: द मून

आज आपको कई सारे भ्रम होंगे। कई चीजों में क्लैरिटी नहीं रहेगी। इस दौरान अपने मन की आवाज सुनने की कोशिश करिए। इस पर भरोसा रखें। सिचुएशन चाहे जैसी हो, क्लैरिटी की तलाश करते रहिए।

लकी टिप: अपने मन की आवाज पर भरोसा रखें।

नीरज धनखेर

(वैदिक ज्योतिष, फाउंडर- एस्ट्रो जिंदगी)

Email: info@astrozindagi.in, neeraj@astrozindagi.in

Url: www.astrozindagi.in

Contact: Noida: +919910094779