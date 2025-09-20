टैरो राशिफल 20 सितंबर: 2 ऑप्शन के बीच उलझे हैं इस राशि के लोग, तुला राशि ना करें ज्यादा प्लानिंग

Tarot Horoscope 20 September 2025: टैरो कार्ड्स की मदद से हर दिन की एनर्जी चेक कर सकते हैं। इन कार्ड्स से ही जानें कि आज मेष से लेकर मीन राशि वालों का दिन कैसा बीतने वाला है? साथ ही जानिए कुछ ऐसे टिप्स जो आपके दिन को थोड़ा बेहतर बनाएंगे।

मेष (Aries) टैरो कार्ड: द टॉवर आज ये समझने की कोशिश करिए कि आपका माहौल आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप जो भी सुन या देख रहे हैं, उससे आपका मूड ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आज अपने माहौल में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करिए। चाहे तो आप अपनी ही कोई आदत बदल सकते हैं। ईमानदारी के साथ रहें। इससे आप हल्का ही महसूस करेंग।

लकी टिप्स: आज अपनी टेबल से एक चीज हटा दीजिए।

वृषभ (Taurus) टैरो कार्ड: क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आज बिना सख्त हुए साफ बोलिए। आज आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, उसे शांति और पूरे कंट्रोल के साथ भी कह सकते हैं। अगर बहुत दिनों से कोई बात मन ही मन दबा रहे हैं तो आज उसे कह दीजिए। अपनी बात कहिए और फिर उसके बारे में दोबारा सोचते मत रहिए।

लकी टिप्स: आज थोड़ा धीरे-धीरे बोलें।

मिथुन (Gemini) टैरो कार्ड: टू ऑफ पेंटाकल्स आज लिया गया फैसला आपको हमेशा के लिए बांधने नहीं वाला है। हो सकता है कि आप दो ऑप्शन के बीच उलझे हुए हैं। आप परफेक्ट च्वाइस करने में ज्यादा जोर लगा रहे हैं। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। नहीं देगा। आज एक कदम उठाइए। धीरे-धीरे सब होता चला जाएगा।

लकी टिप्स: आज सिक्का उछालिए और जो भी हो उसे मान लीजिए।

कर्क (Cancer) टैरो कार्ड: ऐट ऑफ पेंटाकल्स आज किसी भी काम में मकसद ढूंढने की कोशिश करिए। जो काम सामने है, वही करिए। धीरे-धीरे एक मजबूत नींव रखें। आज अपनी उन कोशिशों को क्रेडिचट दीजिए, जिसे आप सोचते हैं कि कोई नोटिस नहीं करता है। आज के दिन अपना फोकस बनाए रखें।

लकी टिप्स: आज बिना फोन देखें अपना एक काम पूरा करिए।

सिंह (Leo) टैरो कार्ड: द फूल अपने दिन को अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करिए। आपके अंदर काफी बदलाव आ चुका है। हालांकि आपके डेली हैबिट्स उस हिसाब से नहीं बदले है। अपने रूटीन को फिर से नया बनाइए। उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। आज कुछ नया ट्राई करिए।

लकी टिप्स: आज सुबह का अपना रूटीन बदलकर देखिए।

कन्या (Virgo) टैरो कार्ड: फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आज का दिन ठीक करने की जरूरत नहीं है। इसे खुलकर जीने की कोशिश करिए। कुछ चीजें एनालिसिस के लायक नहीं होती है। आप पहले से ही बहुत मेहनत कर चुके हैं। अब अपने दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए। हर बातचीत में खुद को झोंकने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज को एक ही दिन में सुलझाने की जरूरत नहीं है।

लकी टिप्स: आज एक टैब बंद रखिए।

तुला (Libra) टैरो कार्ड: ऐस ऑफ वैंड्स आपकी एनर्जी थोड़ी बिखरी हुई है। आज आपको नया फोकस मिलेगा। आज सोचिए कि वो कौन सी चीज थी जिसके लिए आप एक्साइटेड हुए थे। या कोई ऐसी सोच जो आज भी दिमाग में है। इन सबके पास दोबारा लौटिए। बहुत ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है।

लकी टिप्स: कोई पुराना नोट या मैसेज दोबारा पढ़िए।

वृश्चिक (Scorpio) टैरो कार्ड: नाइन ऑफ पेंटाकल्स आप हमेशा खुद को जितना क्रेडिट देते हैं, आज थोड़ा ज्यादा दीजिए। अपनी मेहनत करते रहिए, चाहे आपको दूसरों की ताली मिले या ना मिले। आपने आज तक काफी कुछ संभाला है। हालांकि आपके आस-पास के लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। जल्दी-जल्दी में आगे के काम के लिए ना भागें। आज रुककर थोड़ा सोचिए कि अब तक आपने क्या-क्या हासिल किया है? खुद पर गर्व करिए। आज के दिन थोड़ा आराम करिए।

लकी टिप्स: आज कुछ ऐसा कीजिए जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो।

धनु (Sagittarius) टैरो कार्ड: जस्टिस आज अपना दिल खोलकर रख दीजिए। हालांकि अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा ही रखिए। जो मिल रहा है उतने में ही संतोष मत करिए। कोई चीज या इंसान आपको आधे रास्ते पर भी नहीं मिल रहा है तो ऐसे में अपने स्टैंडर्ड को बनाए रखना ही सही है। आज आपकी मौजूदगी काफी कुछ कह जाएगी।

लकी टिप्स: आज किसी शायद को ना में बदल दीजिए।

मकर (Capricorn) टैरो कार्ड: द हाई प्रीस्टेस आपकी मौजूदगी हमेशा आपके शब्दों से ज्यादा ही बोलती है। कई बार आपकी खामोशी घंटों की बातों से भी ज्यादा मायने रखती है। आज आपको किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि ज्यादा देखें और कम बोलें। बिना किसी सफाई के दूसरों के अपने आप ही आगे बढ़ने दीजिए।

लकी टिप्स: किसी को अपने आप से सलाह मत दीजिए।

कुंभ (Aquarius) टैरो कार्ड: सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स अपने सुकून को खराब ना होने दें। आप शोरगुल और उलझन से दूर जाना चाहते हैं लेकिन इसका फैसला आपको ही लेना होगा। अपने सुकून की रक्षा किसी कीमती चीज की तरह करिए। खुद को फालतू की बहस में ना उलझाएं। जरूरी नहीं है कि आप हर लड़ाई लड़ें।

लकी टिप्स: बिना सोचे-समझे आज किसी को म्यूट या ब्लॉक कर दीजिए।

मीन (Pisces) टैरो कार्ड: पेज ऑफ कप्स आज कोई टेंशन ना लें। अपना ध्यान रखें। किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाइए। आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है। हर एक पल को खतरे का सिग्नल पर समझिए। आज के दिन छोटी-छोटी चीजें आपको सरप्राइज कर देंगी। टेंशन ना लें। भले कोई पल परफेक्ट ना हो लेकिन ये आपका ही है।

लकी टिप्स: आज कोई अजीब सी चीज देखिए और मन ही मन मुस्कुराइए।