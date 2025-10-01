टैरो राशिफल 1 अक्टूबर: जल्दबाजी ना करें मिथुन राशि, बाउंड्री तय करें कन्या राशि

Tarot Horoscope 1 October 2025: टैरो कार्ड आपकी एक-एक एनर्जी को पिक करता है। आज के कार्ड्स आपको अपने ऊपर ध्यान देने को कह रहे हैं। जानिए मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का पहला दिन क्या-क्या लेकर आया है?

मेष (Aries) टैरो कार्ड: टेन ऑफ वैंड्स आज आपको अपने कंधों पर बोझ महसूस होगा। जो भारी लगे, उसे छोड़ दें। हर चीज को खुद ही ठीक करने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी काम ही करें। बाकी को किसी के साथ मिलकर पूरा कर लें। अच्छी सेहत के लिए आराम करें। पानी ज्यादा पिएं।

लकी टिप: आज खुद से वादा करें।

वृषभ (Taurus) टैरो कार्ड: द मून आज आपके विचार एक ही दिशा में घूमेंगे। जिन चीज से आप बच रहे हैं, आज उसी से हल मिल जाएगा। जिसे अब तक कॉल करने में हिचक रहे थे, उसे फोन मिलाएं। पैसों के मामले में जांच करें। अच्छी हेल्थ के लिए बैलेंस्ड डाइट लें। समय पर सो जाएं।

लकी टिप: आज वो सवाल पूछें जिसे आप बार-बार टालते आए हैं।

मिथुन (Gemini) टैरो कार्ड: टेम्परेंस आज जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। हर कदम पर ध्यान रखें। पार्टनर की पूरी बात सुनकर ही जवाब दें। काम में थोड़ा सा ब्रेक लें। पैसों के मामले में जो भी फैसला लें, उसे बैलेंस्ड ही रखें। धैर्य रखने की जरूरत है। चीजें धीरे-धीरे आसानी से सुलझेंगी।

लकी टिप: कोई भी फैसला लेने से पहले 1 से 10 तक गिनती करें।

कर्क (Cancer) टैरो कार्ड: द हरमिट आसपास बहुत शोर है लेकिन आप अंदर से शांत रहेंगे। फोन छोड़कर खुद के साथ एक घंटे समय बिताएं। आज आसान काम करें। परिवार वालों से शांति से बात करें। पैसे अपने आप अपनी राह से आते रहेंगे। अच्छी हेल्थ के लिए धीमी सांस लें और थोड़ी देर वॉक करें।

लकी टिप: एक घंटे के लिए चुप रहें।

सिंह (Leo) टैरो कार्ड: द एम्प्रेस आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आराम करें और खुद की देखभाल करें। काम के मामले में क्वालिटी पर ही फोकस करें। प्यार में दिखावा ना करें। पैसों को जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। धैर्य बनाकर रखें। अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा और हल्का खाना लें। जरूरत पड़ने पर आराम करें।

लकी टिप: डायरी में आराम के लिए समय रखें।

कन्या (Virgo) टैरो कार्ड: जस्टिस अपनी बाउंड्री तय करें। शांति बनाए रखें। काम के मामले में समय तय करें। पार्टनर से अपनी जरूरतों को क्लैरिटी के साथ बताएं। पैसों के मामले में दिन अच्छा जाएगा। एनर्जी खर्च करने वाले कामों का ना कहें।

लकी टिप: बिना किसी भी गिल्ट के अपनी बाउंड्री तय करें।

तुला (Libra) टैरो कार्ड: स्ट्रेंथ आज चीजों को लेकर साहस करें। प्यार के मामले में धैर्य बनाए रखें। पैसों के मामले में स्थिरता आएगी। अच्छी हेल्थ के लिए स्ट्रेचिंग करना सही रहेगा। धीमी सांस लें। हल्का खाना ही लें। छोटे-छोटे लेकिन अच्छे काम दिन बदल सकते हैं।

लकी टिप: बोलने से पहले 3 बार धीमी सांस लें।

वृश्चिक (Scorpio) टैरो कार्ड: द चैरिएट अपनी बाउंड्री का सम्मान करें। काम को लेकर खुद फैसला करें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। प्यार के मामले में शांति से ना या हां कहें। पैसा बचाएं। फालतू का खर्चा ना करें। चीजों को ट्रैक करें। अच्छी हेल्थ के लिए नियम बनाएं। नींद पूरी लें।

लकी टिप: अपना समय बचाएं।

धनु (Sagittarius) टैरो कार्ड: टू ऑफ वैंड्स थोड़ी दूरी और स्पेस मिलने से आपको क्लैरिटी मिलेगी। काम के सिलसिले में कोई फैसला लेना है तो बड़े नजरिए से उसे देखें। प्यार के मामले में दिन सही जाएगा। पैसों के प्लानिंग के लिए दो चीजों की तुलना करना सही होगा। अच्छी हेल्थ के लिए वॉक करें।

लकी टिप: शांत तरीके से वॉक करें और चीजों को सोचें।

मकर (Capricorn) टैरो कार्ड: द डेविल आज जो भी आपका समय लें, उससे दूरी बना लें। ध्यान भटकाने वाली आदतों को छोड़ दें। काम में फोकस को बढ़ाएं। पार्टनर से गोलमोल बातें ना करें। अपनी बातों को क्लैरिटी के साथ सामने रखें। फिजूलखर्ची बंद करें। अच्छी हेल्थ के लिए देर रात फोन ना चलाएं। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं।

लकी टिप: ध्यान भटकाने वाली चीज से 7 दिन दूर रहें।

कुंभ (Aquarius) टैरो कार्ड: द स्टार आज अपने सच्चे एहसास के साथ काम करें। काम और प्यार में ईमानदार रहें। यही आपको आगे ले जाएगा। पैसों की योजना बनाएं। स्थिरता की ओर कदम बढ़ाएं। अच्छी हेल्थ के लिए खूब पानी पिएं। जल्दी सोने की कोशिश करें। उम्मीद बनाए रखिए। सही रास्ते पर चलने की कोशिश करिए।

लकी टिप: जो सही लगे, वही कदम उठाएं।

मीन (Pisces) टैरो कार्ड: द सन आज अपनी एनर्जी को पूरे दिन के लिए बनाकर रखें। काम में खुश रहें और अच्छे से लीड करें। पार्टनर से खुलकर अपनी फीलिंग्स बताएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए। किसी की मदद चाहिए तो ना हिचकें। हेल्थ सही रहेगी।

लकी टिप: अपनी जरूरतों को खुलकर कहें।