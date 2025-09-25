टैरो राशिफल 25 सितंबर: रिस्क लें सिंह राशि, मकर राशि वाले करें इन लोगों को कॉल

Tarot Horoscope Today, 25 September 2025: टैरो कार्ड्स हर एक एनर्जी को सफाई के साथ महसूस करता है। ऐसे में हर एक चीज को पिक करना आसान होता है। टैरो कार्ड्स की मदद से जानें कि आज का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा?

मेष (Aries) टैरो कार्ड: द सन आज उस चीज को याद करें जिसने आपको शुरू में प्रेरणा दी थी। कई बार हम उस एनर्जी और एक्साइटमेंट को भूल जाते हैं। आज उसी को याद करें। पुराने फोटो देखें। कोई पुरानी बात आज याद करें। उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करें जो शुरू में उस दौरान आपके साथ था।

लकी टिप: आज कोई पुरानी चीज फिर से दोहराइए।

वृषभ (Taurus) टैरो कार्ड: टेन ऑफ वैंड्स आज अपने बोझ में से कुछ चीजें हटा दें। सारे काम आज ही करने की जरूरत नहीं है। जब बोझ हल्का होगा तो आप अंदर से और मजबूत महसूस करेंगे।

लकी टिप: आज अपने शेड्यूल से एक चीज हटा दें।

मिथुन (Gemini) टैरो कार्ड: टेम्परेंस आज का दिन बैलेंस्ड है। आराम करिए। ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। काम को जल्दी करने का दबाव ना लें। धीरे बोलें। सामने वालों की बात को ध्यान से सुनें। आराम के लिए समय निकालने की कोशिश करिए। लाइफ कोई रेस नहीं है।

लकी टिप: किसी एक काम की स्पीड को आज थोड़ा कम कर दें।

कर्क (Cancer) टैरो कार्ड: नाइन ऑफ पेंटाक्ल्स शांति पाने के लिए कदम आगे बढ़ाइए। अगर आराम करना है तो आराम ही करिए। जब ये काम करें तो मन को भी हल्का रखिए। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप अब तक काफी कुछ कर चुके हैं और अब शांत रहने का समय है।

लकी टिप: आज बिना किसी गिल्ट के अपने लिए ब्रेक लें।

सिंह (Leo) टैरो कार्ड: नाइट ऑफ वैंड्स आज के दिन थोड़ा रिस्क जरूर उठाएं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आप काफी लंबे समय से किसी चीज को शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन डर लग रहा है। आज इसे लेकर ही पहला कदम उठाइए। आज कोशिश करने के लिए दिन सही है।

लकी टिप: आज दोपहर से पहले कुछ नया या अलग करें।

कन्या (Virgo) टैरो कार्ड: सेवन ऑफ वैंड्स कभी-कभी ना कहना भी सही होता है। आज ना कहना सीखिए। हर मैसेज का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपकी अंतरात्मा जो कहें वो करें। अपने मन की शांति के लिए कड़े फैसले भी लेने हो तो लीजिए। मन की शांति ज्यादा जरूरी है।

लकी टिप: कोई नोटिफिकेशन ऐसे ही छोड़ दें।

तुला (Libra) टैरो कार्ड: सिक्स ऑफ सॉर्ड्स कभी-कभी दूर जाना ही ताकत देता है। अगर कोई या कुछ आपकी शांति छीन रहा है, तो चुपचाप दूर चले जाएँ।

लकी टिप: आज अफवाह या नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें।

वृश्चिक (Scorpio) टैरो कार्ड: फोर ऑफ पेंटाक्ल्स आप अपने आसपास की जगह को साफ कर लें। ऐसा करने से उस जगह की एनर्जी बढ़ती है। साथ ही आपका मन भी शांत होता है और उसमें नए-नए थॉट्स आते हैं।

लकी टिप: आज अपने घर या ऑफिस का एक कोना सही करें।

धनु (Sagittarius) टैरो कार्ड: एट ऑफ पेंटाक्ल्स धीरे-धीरे ही सही लेकिन अब कदम उठाइए। आज एक कदम उठाना बेहतर होगा। किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके बजाय आप धीरे-धीरे कोशिशें करते जाइए।

लकी टिप: आज अपने किसी गोल पर 10 मिनट ध्यान दें।

मकर (Capricorn) टैरो कार्ड: थ्री ऑफ कप्स आज आपस में तुलना ना करें। तुलना करने की जगह आप रिश्तों को चुनें। आज समय निकालें और अपने किसी खास दोस्त या रिश्तेदार को कॉल करें। कॉल करके अपने कनेक्शन को और मजबूत बनाएं। ये छोटी-छोटी चीजें ही मायने रखती हैं।

लकी टिप: आज बस हैलो बोलने के लिए किसी को कॉल कर लें।

कुंभ (Aquarius) टैरो कार्ड: द हर्मिट अपनी ग्रोथ को दूसरों को ना समझाएं। आपको दूसरों की सोच से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप किसी की सोच नहीं बदल सकते हैं। अपने पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दें। एक-एक कदम इसकी ओर ही बढ़ाएं।

लकी टिप: आज किसी एक फैसले को बस अपने तक ही रखिए।

मीन (Pisces) टैरो कार्ड: ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स आज ईमानदारी का दामन पकड़कर रखें। ईमानदारी से बात करें। जो बातें अब तक आप छिपाते आ रहे थे, अब उसे क्लैरिटी के साथ कह दें। इससे आपका मन हल्का होगा और अंदर से शांति भी महसूस होगी।

लकी टिप: अब तक आप जो देखते आ रहे हैं, आज उसे बोल दें।