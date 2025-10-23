Hindustan Hindi News
टैरो राशिफल 23 अक्टूबर: अपने लिए समय निकालें धनु राशि, अंतरात्मा की आवाज सुनें कुंभ राशि

टैरो राशिफल 23 अक्टूबर: अपने लिए समय निकालें धनु राशि, अंतरात्मा की आवाज सुनें कुंभ राशि

संक्षेप: Tarot Horoscope Today: टैरो कार्ड्स की मदद से आप हर दिन की एनर्जी को अच्छे से पहचान सकते हैं। इन कार्ड्स की मदद से जानिए कि मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आज का दिन क्या-क्या लेकर आने वाला है? इसी के साथ जानें कुछ टिप्स भी…

Thu, 23 Oct 2025 10:18 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नीरज धनखेर
मेष (Aries)

कार्ड: द चैरियट

ज्यादा जोर ना लगाएं। थोड़ी बहुत रुकावट भी जरूरी है। जल्दबाजी ना करें क्योंकि इससे सही फैसला नहीं ले पाएंगे। आज एक कदम पीछे हटिए, सांस लीजिए और सोचिए। किसी को कुछ भी साबित करने की कोशिश ना करें।

लकी टिप्स: धीरे ही चलिए आपको रिजल्ट जल्द ही मिलेगा।

वृषभ (Taurus)

कार्ड: द हेयरोफेंट

अगर जिंदगी थोड़ी बोरिंग सी हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पीछे हो गए हैं। आपकी छोटी-छोटी कोशिश आपको सफलता की ओर लेकर जा रही है। खुद पर भरोसा रखिए और धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाइए।

लकी टिप्स: रूटीन को फॉलो करिए।

मिथुन (Gemini)

कार्ड: द हर्मिट

आप दूसरों को अपनी बहुत ऊर्जा दे देते हैं। आप अपने लिए कम ही बचा पाते हैं। अपनी बाउंड्री को तय करिए। हर एक बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आज कुछ समय अकेले रहिए।

लकी टिप्स: अपनी ऊर्जा को बचाइए।

कर्क (Cancer)

कार्ड: द टेम्परेंस

धैर्य रखिए। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। सोच-समझकर ही कोई फैसला लें। थकान होने पर आराम भी करें। शांत रहिए और अपनी मेहनत करते जाइए।

लकी टिप्स: समझदारी के साथ धीरे-धीरे काम करिए।

सिंह (Leo)

कार्ड: द मैजिशियन

जो काम आप लंबे समय से टाल रहे थे, अब उसे करने का सही समय आ गया है। खुद पर भरोसा रखिए। आप काफी टैलेंटेड हैं। अब किसी परफेक्ट समय का इंतजार ना करिए।

लकी टिप्स: जो शुरू करना है अभी शुरू कर दीजिए।

कन्या (Virgo)

कार्ड: द स्टार

आप अपनी मेहनत को हमेशा कम ही आंकते हैं। आपकी ग्रोथ हो रही है और इस बात को अब मानिए। आप रोज मेहनत करते हैं। आज खुद की तारीफ जरूर करिए।

लकी टिप्स: आपको अपनी मेहनत की कद्र करनी चाहिए।

तुला (Libra)

कार्ड: जस्टिस

आज शांत रहें। जितना आप काम पर फोकस करते हो, उतना ही मन की शांति भी जरूरी है। आप दूसरों के लिए कई फैसले लेते आए हैं। अब खुद पर भी ध्यान दीजिए।

लकी टिप्स: अपनी शांति को अहमियत दीजिए।

वृश्चिक (Scorpio)

कार्ड: द मून

आज गहरे भावनाओं में जाओ। तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। हर भावना पूरी सच्चाई नहीं होती। थोड़ा रुककर सोचो। अपने intuition पर भरोसा रखो।

लकी टिप्स: कोई भी रिएक्शन देने से पहले आज 10 तक की गिनती गिनो।

धनु (Sagittarius)

कार्ड: द सन

आज अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। खुद से प्यार से पेश आइए। अपनी छोटी-छोटी जीत को भी सराहिए।। खुद के साथ पॉजिटिव टॉक करिए। इससे आपका दिन अच्छा जाएगा।

लकी टिप्स: अपने साथ ज्यादा कठोर ना बनें।

मकर (Capricorn)

कार्ड: द वर्ल्ड

आपको एहसास नहीं हो रहा है लेकिन आपकी ग्रोथ लगातार हो रही है। शांत रहकर अपना काम करते जाएं। कई बार आगे बढ़ने के लिए छोटे-छोटे कदमों को बढ़ाना भी जरूरी होता है।

लकी टिप्स: भरोसे के साथ आगे बढ़िए।

कुंभ (Aquarius)

कार्ड: द हैंग्ड मैन

अपनी अंतरात्मा को शांति से सुनने की कोशिश करें। ये आपको सही दिशा दिखाएगी। आज शोर-शराबे से दूर रहिए। आपको जल्द ही अचानक समझ आ जाएगा कि आखिर जो भी हुआ वो क्यों हुआ?

लकी टिप्स: बोलने की बजाय ज्यादा सुनिए।

मीन (Pisces)

कार्ड: द लवर्स

जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, उन चीजों को ठीक करने की कोशिश ना करें। इसे छोड़कर आगे बढ़ें। अब से सिर्फ जरूरी चीजों पर ही ध्यान दें।

लकी टिप्स: पीछे हटकर शांति को एन्जॉय करिए।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
