टैरो राशिफल 8 अक्टूबर: ना कहना सीखें वृश्चिक राशि, आज कोई बड़ा फैसला ना लें वृषभ राशि

Tarot Card Daily Prediciton 2025: टैरो कार्ड्स की मदद से किसी की भी एनर्जी को रीड किया जा सकता है। आज इन कार्ड्स की मदद से जानिए कि मेष से लेकर मीन राशि के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है? साथ ही जानिए कुछ खास टिप्स भी।

मेष (Aries) टैरो कार्ड: किंग ऑफ कप्स आप काफी इमोशनल हुए हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मजबूत भी हुए हैं। आपके अंदर की शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी फीलिंग्स को दबाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ गो विद दा फ्लो वाले मोड में रखिए। कभी-कभी चुप रहिए। हर चीज बताने की जरूरत नहीं होती है।

लकी टिप: बोलने से पहले गहरी सांस लें और खुद को शांत रखें।

वृषभ (Taurus) टैरो कार्ड: डेथ आज हो सकता है कि बिना किसी ड्रामे के कोई चीज खत्म हो जाए। जो दरवाजे अपने आप शांति से बंद हो रहे हैं, उन्हें होने दें। जो अब जरूरी नहीं है, उसे जाने दीजिए। जब कुछ खत्म होता है तो नई शुरुआत के लिए जगह बनती है। हर अंत का मतलब सिर्फ हार ही नहीं होता है बल्कि ये नई शुरुआत की की ओर पहला कदम होता है।

लकी टिप: कोई पुरानी या बेकार आज खुद से दूर हटा दें।

मिथुन (Gemini) टैरो कार्ड: द मैजिशयन हर एक मूमेंट को जीने की कोशिश करिए। जरूरत से ज्यादा ना बोलें। आपके अंदर बहुत ताकत है लेकिन आप ये खुद नहीं मानते हैं। आपकी मौजूदगी असरदार है। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुद पर भरोसा रखिए।

लकी टिप: जहां भी रहें, वहां पूरे मन से रहें।

कर्क (Cancer) टैरो कार्ड: नाइट ऑफ पेंटाकल्स कई बार ऐसा लगता है कि सब धीमा हो रहा है। चीजें धीमी लग रही है लेकिन ये मानकर चलिए सब कुछ सही जगह हो रहा है। कभी-कभी देरी हमें गलत कदम उठाने से बचा लेती है। धैर्य बनाए रखिए। अभी जो हो रहा है, वो जरूरी है।

लकी टिप: धीरे-धीरे आगे बढ़िए लेकिन इस चीज में शर्म ना महसूस करें।

सिंह (Leo) टैरो कार्ड: द हायरेफैंट आज जवाब ढूंढने की जल्दबाजी ना करें। अपने सवालों पर ध्यान दें। कुछ चीजें आपको तुरंत समझ आ जाएंगी। इसके लिए समय और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है बस। अपनी फीलिंग्स को पहचानने में जल्दबाजी ना दिखाएं बल्कि उसे पहले खुद महसूस करें।

लकी टिप: आज उस सवाल को लिखिए, जिसका जवाब अभी नहीं मिला है।

कन्या (Virgo) टैरो कार्ड: फाइव ऑफ कप्स कभी-कभी ठीक ना होना भी ठीक ही होता है। जरूरी नहीं है कि हर समय मजबूत ही रहा या दिखा जाए। अगर आपका मन उदास है तो इसके लिए खुद को दोष ना दें। बिना किसी दवाब के आज आगे बढ़िए। ये कोई रेस नहीं है।

लकी टिप: आज एक छोटा सा काम पूरा करके खुद पर गर्व करिए।

तुला (Libra) टैरो कार्ड: द फूल आज अपने दिमाग नहीं बल्कि दिल की सुनिए। जो भी नया और अनजान सा लग रहा है, वो आपकी सही दिशा भी हो सकती है। जो अब काम में नहीं हैं, उन पैटर्न्स को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। डर को पीछे छोड़कर आगे की ओर कदम बढ़ाइए।

लकी टिप: आज सोचने से पहले ही कर डालिए।

वृश्चिक (Scorpio) टैरो कार्ड: नाइन ऑफ वैंड्स जरूरी नहीं है कि हर किसी को हां कहा जाए। अपने समय और एनर्जी को बचाइए। जबरदस्ती की हां कहने का मतलब है खुद को ना कहना। अपनी बाउंड्री तय करिए और शांति बनाए रखिए।

लकी टिप: आज ना कहना सीख लीजिए।

धनु (Sagittarius) टैरो कार्ड: सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स जरूरी नहीं है कि हर बहस को जीता जाए। कुछ चीजों को छोड़ देने से सुकून मिल जाता है तो आज ऐसा ही करें। आज के दिन शांति को प्रियॉरिटी दीजिए। दूसरों को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। खुद के मन को शांत रखिए।

लकी टिप: जब चीजें जबरदस्ती लगे तो एक ब्रेक ले लें।

मकर (Capricorn) टैरो कार्ड: जस्टिस अगर कोई चीज आपकी शांति छीन लेती है तो वह आपके लायक नहीं है। आज हो सकता है कि आपको कोई बड़ा फैसला लेना पड़ें। उसी को चुनिए जो दिल को सुकून दे। भले ही ये कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। मन की शांति लग्जरी नहीं होती है बल्कि ये तो बेसिक जरूरत है।

लकी टिप: हर हाल में शांति को प्रियॉरिटी दीजिए।

कुंभ (Aquarius) टैरो कार्ड: ऐस ऑफ कप्स कई बार छोटी सी चीज भी बड़ा असर दिखा देती है। आज कोई बड़ा फैसला ना लेंं। आज कोई छोटा सा काम आपकी एनर्जी बदल देगा। चाहे किसी को मेल भेजना हो या फिर अधूरे काम को पूरा करना हो या फिर अपना ख्याल रखना हो।

लकी टिप: अपने लिए आज एक काम जरूर करें।

मीन (Pisces) टैरो कार्ड: पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आप अपने साथ भी वैसे व्यवहार करिए जैसा कि आप अपने किसी दोस्त के साथ करते हैं। खुद के साथ प्यार और धैर्य से पेश आइए। कभी-कभी कन्फ्यूज होना सामान्य है। आज के दिन परफेक्शन के पीछे मत भागिए। धीरे-धीरे प्रगति की राह पर चलते रहिए।

लकी टिप: खुद को लेकर जजमेंट मत करिए।