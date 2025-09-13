टैरो राशिफल 13 सितंबर: ना कहना सीखें ये 2 राशियां, इस बात का जश्न मनाएं मीन राशि

Tarot Card Horoscope for 13 September 2025: टैरो कार्ड के जरिए एक-एक एनर्जी को महसूस किया जा सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर आज का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए क्या-क्या लेकर आया है?

मेष (Aries) कार्ड: टेम्परेंस आज आपको समय का सम्मान करना चाहिए। आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ स्लो हो रहा है लेकिन यकीन मानिए कि सब समय पर और सही हो रहा है। धैर्य बनाकर रखें। जिंदगी में बैलेंस बनाकर चलिए। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें।

लकी टिप्स: आज के दिन खुद को थोड़ा आराम करने दें।

वृषभ (Taurus) कार्ड: द एम्प्रेस खुद के प्रति दयालु रहें। अब तक आपने जो भी सहा है और सीखा है, उसके लिए खुद का और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। आगे बढ़ने के लिए प्रेशर नहीं चाहिए। धैर्य बनाए रखिए।

लकी टिप्स: अपने लिए अच्छी चीजें बोलिए।

मिथुन (Gemini) कार्ड: सिक्स ऑफ पेंटाकल्स आज चीजों में संतुलन बनाकर रहें। आप अपनी ओर से बहुत करते हैं। इस चक्कर में आप खुद को भूलने लग जाते हैं। आज ऐसा काम करें जो आपको शांति दे।

लकी टिप्स: बिना किसी गिल्ट के लोगों को ना कहना सीखिए।

कर्क (Cancer) कार्ड: डेथ आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। कोई पुराना चैप्टर बंद होगा ताकि नए की शुरुआत हो। पुरानी चीजों को छोड़ दें और नए अवसर की तलाश करें। नई चीजों के लिए जिंदगी में अब जगह बनानी शुरू कर दीजिए।

लकी टिप्स: आज किसी काम को नए नजरिए के साथ करने की कोशिश करिए।

सिंह (Leo) कार्ड: फोर ऑफ वैंड्स आज का दिन शांति से बिताएं। हर एक पल को एन्जॉय करिए। महसूस करिए। जरूरी नहीं है कि हर दिन काम हो। परिवार और दोस्तों को भी समय दें।

लकी टिप्स: वर्तमान में जीने की कोशिश करें।

कन्या (Virgo) कार्ड: सेवन ऑफ वैंड्स आज हो सकता है कि आप पर काम का बोझ ज्यादा हो। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दें। अपनी एनर्जी को बचाकर रखें।

लकी टिप्स: आज आप वही काम करें जो सच में जरूरी लगे।

तुला (Libra) कार्ड: नाइन ऑफ वैंड्स आज आपको खुद ही अपनी शांति की रक्षा करनी है। इसे लेकर किसी से भी बहस मत करिए और ना ही किसी को सफाई दीजिए। आज का दिन अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का है।

लकी टिप्स: बिना किसी को वजह बताए बिना ही शांति को चुनिए।

वृश्चिक (Scorpio) कार्ड: क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आज आपका क्लियर रहना जरूरी है। अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहें। इसे कमजोर ना होने दें। जो भी सही लग रहा है, उसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करिए।

लकी टिप्स: आज एक ऐसा काम करें जो आपकी सच्चाई हिसाब से हो।

धनु (Sagittarius) कार्ड: पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आज आपकी जिज्ञासा बढ़ती हुई दिखेगी। किसी भी चीज को सीखने में जल्दबाजी ना करें। जो गलतियां भी करेंगे वो भी आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखाएगी। धैर्य रखें और धीरे-धीरे आगे बढ़ें।

लकी टिप्स: आज आपको धैर्य रखने की जरूरत है।

मकर (Capricorn) कार्ड: द हाई प्रीस्टेस आज अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने का दिन है। ज्यादा सोचने से बचें। खुद को शांत रखें और मन को भी। अपनी इस शांति पर भरोसा करिए। जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं, वो आपको अपनी इसी शांति से मिलेगी।

लकी टिप्स: आप अपने भीतर जो शांति महसूस कर रहे हैं, उस पर भरोसा करें।

कुंभ (Aquarius) कार्ड: सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आज अपनी बाउंड्री को ध्यान से देखें। अपनी सच्चाई के साथ मजबूती से खड़े रहें। आपको किसी को भी किसी भी तरह की सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ गलत महसूस हो तो उसे दूरी बनाने में ही भलाई है।

लकी टिप्स: ना कहना सीख लीजिए।

मीन (Pisces) कार्ड: थ्री ऑफ कप्स आज छोटी-छोटी जीतों का जश्न मनाएं और हर एक पल को एन्जॉय भी करें।। अभी आपका भले ही कोई बड़ा काम न हुआ हो, लेकिन आपने जो कोशिश की है वो काबिलेतारीफ है। इस वक्त सिर्फ यही मायने रखता है।

लकी टिप्स: आज के दिन किसी छोटी खुशी का जश्न मनाएं।