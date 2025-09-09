वृश्चिक राशिफल 9 सितंबर: इस बारे में पार्टनर से करें खुलकर बातचीत, होंगे प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 9 September Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि का ग्रह स्वामी मंगल होता है। जानिए आज इस राशि के जातकों का दिन कैसा जाने वाला है?

Tue, 9 Sep 2025 06:32 AM

Scorpio Horoscope 9 September 2025, वृश्चिक राशिफल: अपना प्यार जाहिर करने के बेहतरीन अवसर तलाशें। ऑफिस में अपना बेस्ट दें। आर्थिक स्थिति सही रहेगी। हेल्थ भी ठीक ठाक रहने वाली है।

वृश्चिक लव राशिफल: रिलेशनशिप में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव के बावजूद आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। कोई दोस्त या रिश्तेदार का प्रभाव आपके साथी के फैसलों को प्रभावित कर सकता है, जिससे आने वाले दिनों में नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आज इस बारे में अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। अपने पार्टनर के पैरेंट्स से मिलने पर आपका विनम्र और सच्चा रवैया बेहद जरूरी होगा। जो लोग किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए दिन का दूसरा भाग सही है।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज वृश्चिक राशि वालों को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। हालांकि अपने रूटीन को फॉलो करें। ऑयली और फैटी चीजों से दूर रहें। डाइबिटीज से पीड़ित लोगों को एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे आज खांसी और जुकाम के कारण नींद से जुड़ी परेशानी से जूझ सकते हैं। खूब पानी पिएं और स्मोकिंग बचें।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: संदेही, जटिल, अधिकारपूर्ण, घमंडी, अतिरेक

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का अंग: जननांग

शासक ग्रह: प्लूटो, मंगल

भाग्यशाली दिन: मंगलवार

भाग्यशाली रंग: बैंगनी, काला

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रत्न: मूंगा

स्वाभाविक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ