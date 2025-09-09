scorpio horoscope today 9 september 2025 vrishchik rashi daily prediction in hindi वृश्चिक राशिफल 9 सितंबर: इस बारे में पार्टनर से करें खुलकर बातचीत, होंगे प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद, rashifal - Hindustan
scorpio horoscope today 9 september 2025 vrishchik rashi daily prediction in hindi

वृश्चिक राशिफल 9 सितंबर: इस बारे में पार्टनर से करें खुलकर बातचीत, होंगे प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 9 September Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि का ग्रह स्वामी मंगल होता है। जानिए आज इस राशि के जातकों का दिन कैसा जाने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयTue, 9 Sep 2025 06:32 AM
वृश्चिक राशिफल 9 सितंबर: इस बारे में पार्टनर से करें खुलकर बातचीत, होंगे प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद

Scorpio Horoscope 9 September 2025, वृश्चिक राशिफल: अपना प्यार जाहिर करने के बेहतरीन अवसर तलाशें। ऑफिस में अपना बेस्ट दें। आर्थिक स्थिति सही रहेगी। हेल्थ भी ठीक ठाक रहने वाली है।

वृश्चिक लव राशिफल: रिलेशनशिप में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव के बावजूद आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। कोई दोस्त या रिश्तेदार का प्रभाव आपके साथी के फैसलों को प्रभावित कर सकता है, जिससे आने वाले दिनों में नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आज इस बारे में अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। अपने पार्टनर के पैरेंट्स से मिलने पर आपका विनम्र और सच्चा रवैया बेहद जरूरी होगा। जो लोग किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए दिन का दूसरा भाग सही है।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज सीनियर्स आप पर सवाल उठा सकते हैं। मैनेजमेंट की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए सतर्क रहें। क्लाइंट्स के साथ बातचीत में अपनी कम्यूनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करें। जो लोग टेक्नीक या मशीनरी से जुड़े काम करते हैं, उन्हें दिन के पहले हिस्से में सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस से जुड़े कुछ लोगों का अधिकारियों से विवाद हो सकता है, जिसे दिन खत्म होने से पहले सुलझा लीजिए।

वृश्चिक मनी राशिफल: आज पैसों के मामले में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी लेकिन इसे संभाल कर रखना जरूरी है। आज आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। फीमेल्स आज गाड़ी खरीदेंगी। वहीं स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत होगी। परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दे बने रह सकते हैं, जिन पर कोई ना कोई फैसला लेना पड़ सकता है। इस सिचुएशन में आपके और भाई-बहनों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज वृश्चिक राशि वालों को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। हालांकि अपने रूटीन को फॉलो करें। ऑयली और फैटी चीजों से दूर रहें। डाइबिटीज से पीड़ित लोगों को एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे आज खांसी और जुकाम के कारण नींद से जुड़ी परेशानी से जूझ सकते हैं। खूब पानी पिएं और स्मोकिंग बचें।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: संदेही, जटिल, अधिकारपूर्ण, घमंडी, अतिरेक

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का अंग: जननांग

शासक ग्रह: प्लूटो, मंगल

भाग्यशाली दिन: मंगलवार

भाग्यशाली रंग: बैंगनी, काला

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रत्न: मूंगा

स्वाभाविक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)