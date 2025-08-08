वृश्चिक राशिफल 8 अगस्त: खास शख्स से होगी अविवाहित पुरुषों की मुलाकात, ऑफिस में बॉस होंगे नाराज

Scorpio Horoscope 8 August 2025, वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशिचक्र की आठवीं राशि है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल होता है। जानते हैं कि आखिर इस राशि के लोगों के लिए आज यानी कि 8 अगस्त का दिन कैसा जाने वाला है? नीचे पढ़ें विस्तार से...

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 8 August Prediction: प्यार के मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन खास होगा। आप इसे करीब से महसूस भी करेंगे। ऑफिस में आ रही चुनौतियों को कॉन्फिडेंटली सामना करें। कोई विवाद हो तो खुद सुलझाने की कोशिश करें। आज आपकी सेहत भी ठीक-ठाक रहेगी। धन के मामले में भी आज का दिन सही जाने वाला है।

वृश्चिक लव राशिफल: आज हो सकता है कि छोटी-छोटी रुकावटें आएं। इसका कारण अहंकार होगा। आज के दिन छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें। दिन के बाद मामला शांत रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। कुछ फीमेल्स को आज रिलेशनशिप में उनके पैरेंट्स का भी साथ मिलेगा। जिन पुरुषों की शादी नहीं हुई है वो आज किसी खास शख्स से मिल सकते हैं। शादीशुदा लोग इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी बहस में अपने पैरेंट्स को ना घसीटें।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज ऑफिस में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। डेडलाइन पर काम नहीं खत्म होगा तो सीनियर्स खुश नहीं होंगे। आप इस सिचुएशन को आज समझदारी से संभालें। नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखेंगे तो इससे जरूरी काम आसानी से पूरे होंगे। कुछ लोग आज नई नौकरी के लिए इंटरव्यू भी दे सकते हैं। आज बिजनेस से जुड़े कुछ लोगों को लाइसेंस से जुड़ी दिक्कत आ सकती है।

वृश्चिक मनी राशिफल: वृश्चिक राशि वाले आज पैसों से जुड़े कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। कुछ लोग आज इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेंगे तो वहीं कुछ फीमेल्स दान कर सकती हैं। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। कुछ लोग आज नई गाड़ी खरीदने पर भी विचार कर सकते हैं। जो लोग आज शेयर मार्केट या सट्टेबाजी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो सतर्क रहें। कुछ लोगों को कानूनी मामलों में पैसा गंवाना पड़ सकता है।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज के दिन तनाव से दूर रहें। सेहत आपकी अच्छी रहे वाली है। कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। प्रेग्नेंट फीमेल्स आज बस या ट्रेन में चढ़ते समय सावधान रहें। कुछ लोगों को आज हल्का सिरदर्द हो सकता है। बच्चों को खेलने भेजें को थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि आज उन्हें चोट लग सकती है। बड़े-बुजुर्ग लोग आज अपनी दवाइयां समय पर लें।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यवहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक़ी, जटिल, अधिकारपूर्ण, अहंकारी, अतिरेक

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो, मंगल

भाग्यशाली दिन: मंगलवार

भाग्यशाली रंग: बैंगनी, काला

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रत्न: मूंगा

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ