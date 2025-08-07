वृश्चिक राशिफल 7 अगस्त: नए रिश्ते में फीमेल्स भूलकर भी ना करें ये गलती, प्रमोशन के हैं अच्छे चांस

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 7 August Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है, जिसका ग्रह स्वामी मंगल है। जानिए कि आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर, लव, मनी और हेल्थ के हिसाब से कैसा जाएगा?

Scorpio Horoscope 7 August 2025, वृश्चिक राशिफल: प्यार को खुलकर जताएं। पार्टनर के लिए अच्छे-अच्छे जेस्चर करें। आर्थिक स्थिति आज मजबूत रहेगी। सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

वृश्चिक लव राशिफल: अपनी बातों या बर्ताव से पार्टनर का दिल ना दुखाएं। आज आपका पार्टनर इमोशनल होगा और आपकी केयर करेगा। इस वजह से रिश्ते में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। कुछ लोगों को आज पार्टनर से ज्यादा बात करने की जरूरत है। जिन फीमेल्स का रिश्ता अभी शुरू हुआ है, वो लोग गुस्सा करने से बचें। अगर ऐसा नहीं करेंगी तो रिश्ते पर इसका बुरा असर पड़ेगा। आज एक्स से मिलने की संभावना है। अगर शादीशुदा लोगों के साथ ऐसा हो तो वो लोग सतर्क रहें ताकि मैरिड लाइफ में दिक्कत ना आए।

वृश्चिक करियर राशिफल: ऑफिस में नए चैलेंज एक्सेप्ट करें। इससे आपका टैलेंट और मेहनत दोनों दिखेगा। आज आप डेडलाइन पूरा करेंगे और आगे चलकर प्रमोशन का भी मौका बन सकता है। मैनेजमेंट आज आपकी तारीफ कर सकता है। आपकी टीम आपका साथ देगी। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें आज नए मौके मिल सकते हैं। जो लोग नोटिस पीरियड में हैं, उन्हें जल्द ही इंटरव्यू के मौके मिलेंगे।

वृश्चिक मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज स्थिति सही रहने वाली है। आज आप पुराने कर्ज चुका सकते हैं। आज हो सकता है कि आप कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदें। घर में कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, जिसमें खर्चा हो। रियल एस्टेट और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी को आज बड़ी रकम उधार ना दें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके पैसा आपको आसानी से वापस नहीं मिलेंगे। आज आप किसी एनजीओ में दान भी कर सकते हैं।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: छाती से जुड़ी समस्या हो सकती है। सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बच्चों को वायरल बुखार हो सकता है। आप उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करें जो लोग नकारात्मक सोच रखते हो। भारी चीजें ना उठाएं। समय पर दवाइयां जरूर लें। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं वो एडवेंचर स्पोर्ट्स से दूर रहें।

वृश्चिक राशि के गुण मजबूती: रहस्यमयी, व्यावहारिक, समझदार, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक

कमजोरी: शक्की, जटिल, अधिकार जताने वाले, घमंडी, चरम सोच वाले

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का हिस्सा: जननांग

राशि स्वामी: प्लूटो और मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छा मेल: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम मेल: सिंह, कुंभ