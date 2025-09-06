वृश्चिक राशिफल 6 सितंबर: एक्स से दूर रहें शादीशुदा महिलाएं, ऑफिस पॉलिटिक्स करेगी परेशान
Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 6 September Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल है। जानिए आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?
Scorpio Horoscope 6 September 2025, वृश्चिक राशिफल: वर्कप्लेस में चुनौतियां आएंगी लेकिन अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। आज आप अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे। हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। पार्टनर की फीलिंग्स का ध्यान रखें। बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें।
वृश्चिक लव राशिफल: आज लव लाइफ पॉजिटिव रहेगी। छोटी-मोटी लड़ाइयां हो सकती हैं। पार्टनर की फीलिंग्स को हर्ट करने से बचें। पैरेंट्स के हस्तक्षेप से विवाद हो सकता है। शादीशुदा महिलाएं एक्स से दूरी बनाकर रहें नहीं तो आज दिन के दूसरे हिस्से में कोई समस्या हो सकती है। सिंगल फीमेल्स को आज शादी का प्रपोजल मिल सकता है।
वृश्चिक करियर राशिफल: ऑफिस पॉलिटिक्स से दिक्कतें आ सकती हैं। कोई सीनियर आज आपके डेडीकेशन पर सवाल उठा सकता है। सीनियर्स के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है। क्लाइंट्स आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स से काफी प्रभावित होंगे। टीम डिस्कशन के दौरान सावधानी बरतें। कोई भी ऐसा सुझाव ना दें जिससे सीनियर्स नाराज हो जाएं। आज नौकरी की वजह से ट्रैवल करना पड़ सकता है। अगर कोई बिजनेस डील करना है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही है। स्टूडेंट्स एग्जाम में पास होंगे। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी।
वृश्चिक मनी राशिफल: पैसों से जुड़ी दिक्कतें आज आ सकती हैं। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। शेयर मार्केट में बिना सोचे-समझे इन्वेस्ट ना करें। दिन का दूसरा हिस्सा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए शुभ है। रियल एस्टेट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। कुछ फीमेल्स को आज वर्कप्लेस पर किसी इवेंट के लिए खर्च करना पड़ सकता है। बिजनेस से जुड़े लोग आज फंड जुटाने वक्त सतर्क रहें।
वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज वृश्चिक राशि वालों को नींद से जुड़ी समस्या हो सकती हैं। बड़े बुज़ुर्गों को कान या आंख से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह भी लें। आज से जिम ज्वाइन करना या मेडिटेशन शुरू करने से मेंटल पीस के लिए अच्छा होगा। डाइट के चक्कर में खाना ना छोड़ें, नहीं तो बेवजह थकान महसूस होगी। वायरल फीवर, गले में खराश या डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है। नशा छोड़ने के लिए आज का दिन सही है।
वृश्चिक राशि के गुण
ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार
कमजोरी: संदेही, जटिल, अधिकार जताने वाले, घमंडी, अतिरेक करने वाले
प्रतीक: बिच्छू
तत्व: जल
शरीर का अंग: प्रजनन अंग
शासक ग्रह: प्लूटो, मंगल
शुभ दिन: मंगलवार
शुभ रंग: बैंगनी, काला
शुभ अंक: 4
शुभ रत्न: लाल मूंगा
प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन
अच्छी संगति: वृषभ, वृश्चिक
सामान्य संगति: मेष, मिथुन, तुला, धनु
कम संगति: सिंह, कुंभ
