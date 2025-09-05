वृश्चिक राशिफल 5 सितंबर: उधार देने से पहले करें ये काम, रात में ना करें ये काम

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 5 September Prediction: वृश्चिक राशि राशिचक्र की आठवीं राशि है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल होता है। जानिए आज का दिन इस राशि के लिए कैसा जाने वाला है?

Scorpio Horoscope 5 September 2025, वृश्चिक राशिफल: आज के दिन वृश्चिक राशि वालों का फोकस काफी रहेगा। किसी एक काम ही में ध्यान लगाएं। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। जब भी जरूरी हो क्लैरिटी के साथ अपनी बात सामने रखें। किसी करीबी और भरोसेमंद इंसान की सलाह आपको आगे बहुत काम आने वाली है।

वृश्चिक लव राशिफल: आज वृश्चिक राशि वालों की फीलिंग्स गहरी रहेंगी। आप अंदर से शांत होंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज पार्टनर के साथ एक सच्ची बात शेयर करें। उन्हें ध्यान से सुनें। छोटे-छोटे वफादारी वाले काम बड़े दिखावों से ज्यादा मायने रखेंगे और आपके पार्टनर को आपका ये अंदाज पसंद भी आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नेक और लॉयल इंसान आपकी ओर खींच सकता है। हालांकि जल्दी-जल्दी फैसले लेने की जगह थोड़ा समय लें। भरोसा धीरे-धीरे बनेगा और रिश्ता मजबूत होगा।

ये भी पढ़ें- शुक्रवार को नहाने के पानी में डालें ये चीज, मजबूत शुक्र जल्द देगा लग्जरी लाइफ वृश्चिक करियर राशिफल: काम पर ध्यान दें और शांति से मेहनत करते रहिए। आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। आज किसी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने पर फोकस करें। डिटेल्स पर ध्यान देंगे तो सबकी नजर में इज्जत बढ़ेगी और सीनियर्स भी आपकी खूब तारीफ करेंगे। हालांकि ऑफिस गॉसिप से दूर रहें। जब तक प्लान पूरे ना हों तब तक चुप्पी साधे रखें। अगर लीड करने का मौका मिले तो इस काम को लें। दूसरों को सही दिशा दिखाएं और अब तक आपने जो भी सीखा है, उसे आसान तरीके से दूसरों को सिखाएं। आज की छोटी-छोटी जीत आगे चलकर बड़ी सफलता दिलाएंगे।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: अच्छी हेल्थ के लिए रेस्ट करना भी जरूरी है। रूटीन की आदतों को ना बदलें। थकान ज्यादा हो तो शरीर को जबरदस्ती प्रेशर ना दें। आज हल्की वॉक या फिर स्ट्रेचिंग मूड और एनर्जी दोनों ठीक कर देगी। खाना ऐसा लें जिसमें प्रोटीन और सब्जियां हों। रात को भारी स्नैक्स खाने से बचें। अगर तनाव बढ़े तो गहरी सांसें या छोटे ब्रेक लें। कोई भी दर्द छोटा लगे तो नजरअंदाज तो बिल्कुल भी ना करें। जल्दी चेकअप करा लें। समय पर सोना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। नींद पूरी लें।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, समझदार, दिमाग से तेज, खुद पर भरोसा रखने वाले, समर्पित, समझदार

कमजोरी: शक करने वाले, थोड़ा जटिल, अपनेपन में ज्यादा पकड़ रखने वाले, कभी-कभी घमंडी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: पानी

शरीर का हिस्सा: प्रजनन अंग

ग्रह स्वामी: प्लूटो और मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी और काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

सबसे बढ़िया तालमेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी पटती है: वृषभ, वृश्चिक

ठीक-ठाक जमता है: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम पटती है: सिंह, कुंभ